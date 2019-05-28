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10萬人每年一起走過危橋 雲嘉攜手推動擴建朝聖大橋

2019-05-28 20:58聯合報 記者蔡維斌╱即時報導

橫跨雲嘉兩縣的雲林縣元長鄉崙子大橋，不僅是雲嘉主要橋梁，更是每年大甲進香團的朝聖之路，橋已老舊裂損不堪，加上車流大，每年大甲萬人隨香，人車擠在寬只8米的狹橋，險象環生，元長鄉公所透過立委蘇治芬向中央爭取並已與嘉義縣長翁章梁取得擴建共識，期能早日將老橋改建為美麗的朝聖大橋，改善交通帶動觀光。

元長鄉長李明明今天冒雨到崙子橋附近勘察雨勢，擔心溪水暴漲再危及老橋，她說，橫跨北港溪的崙子橋與嘉義新港奉天宮僅一溪之隔，是大甲媽祖進香團抵達嘉義終點站的必經橋梁，但橋面狹窄、引道急彎，車禍頻傳，橋墩和護欄也到處龜裂破損，岌岌可危，很難想像這是每年超過10名進香信徒一起走過的橋。

地方要求老橋拓建聲浪加大，元長鄉公所透過立委蘇治芬向交通部爭取已獲重視，同時蘇治芬也居間帶領元長鄉長李明明等多人和嘉義縣協商，雙方已達成改建共識，嘉義縣長翁章梁應允協助徵收私地，把舊橋儘早改建為媽祖朝聖大橋。

「老橋改建已刻不容緩！」李明明今天說，崙子大橋全長約700多公尺，已有近40年橋齡，是元長第1大橋，但橋身卻很脆弱，每有車輛通過，橋面總會激烈震動，讓人膽戰心驚，尤其橋面沒有機車道，每每演出汽、機車搶道的驚險畫面，尤其每年10萬大甲信徒，人車密集通行，大家都很擔心橋隨時會垮，實在很恐怖，加上橋墩太低，緊貼著堤防，每年溪水暴漲都快淹到橋面，危弱橋墩難擋強水，十分危險。

李姓等多名居民也說，崙子橋的兩岸都叫崙子村，如今已發展成大甲進香重要的前哨站，年年數萬人聚集於此等候神駕後，再從雲林跨越北港溪進入目的地的嘉義新港奉天宮，所以崙子橋可說是雲嘉重要門面，不加速改建，實說不過去。

崙子橋為145甲縣道，計畫書中預計拓寬橋面為18米，初估所需經費約5億元，由於嘉義一方的部分民宅需徵收，蘇治芬日前帶領拜會嘉義縣長翁章梁尋求解決。李明明說，兩縣的縣府都支持老橋拓建，並已達成聯手推動改建的共識，近期內會再商討細節，唯財政困難，中央若能全額補助，將可加速壯麗的朝聖大橋完成，各界莫不引頸殷盼。

元長鄉長李明明強調崙子橋改建已十分迫切，盼中央協助早日拓寬修建老舊大橋。記者蔡維...
元長鄉長李明明強調崙子橋改建已十分迫切，盼中央協助早日拓寬修建老舊大橋。記者蔡維斌／攝影
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立委蘇治芬日前帶領雲林各界拜會嘉義縣長翁章梁，商討雲嘉交界崙子橋拓建計畫，雙方相...
立委蘇治芬日前帶領雲林各界拜會嘉義縣長翁章梁，商討雲嘉交界崙子橋拓建計畫，雙方相談甚歡，達成合作拓建共識。記者蔡維斌／翻攝
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崙子橋引道急彎經常發生車禍，電桿修了又被撞斷，險象環生。記者蔡維斌／攝影
崙子橋引道急彎經常發生車禍，電桿修了又被撞斷，險象環生。記者蔡維斌／攝影
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大甲媽祖進入嘉義縣目的地之前都會在雲林元長鄉崙子橋前集結，但老橋危險，人車眾多，...
大甲媽祖進入嘉義縣目的地之前都會在雲林元長鄉崙子橋前集結，但老橋危險，人車眾多，雲嘉兩縣各界均盼中央協助早日拓寬修建老舊的朝聖大橋。記者蔡維斌／翻攝
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元長鄉長李明明指著崙子橋的護欄說，老橋到處可見裂痕剝損，且車輛駛過，橋身就震動，...
元長鄉長李明明指著崙子橋的護欄說，老橋到處可見裂痕剝損，且車輛駛過，橋身就震動，岌岌可危。記者蔡維斌／攝影
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崙子橋是大甲媽祖朝聖大橋，不但老舊危險改建，且無機汽車分道，十分危險，車禍頻傳。...
崙子橋是大甲媽祖朝聖大橋，不但老舊危險改建，且無機汽車分道，十分危險，車禍頻傳。記者蔡維斌／攝影
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元長鄉長李明明指說，崙子橋的橋墩緊貼著堤防，溪水暴漲都快溢過橋面，十分危險。記者...
元長鄉長李明明指說，崙子橋的橋墩緊貼著堤防，溪水暴漲都快溢過橋面，十分危險。記者蔡維斌／攝影
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崙子橋老舊且引道急彎，橋身緊貼堤防，十分危險，路口可見有人掛上保安標牌，祈佑人車...
崙子橋老舊且引道急彎，橋身緊貼堤防，十分危險，路口可見有人掛上保安標牌，祈佑人車平安。記者蔡維斌／攝影
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崙子橋是大甲媽祖朝聖大橋，但老舊危險改建已十分迫切，雲嘉兩縣各界均盼中央協助早日...
崙子橋是大甲媽祖朝聖大橋，但老舊危險改建已十分迫切，雲嘉兩縣各界均盼中央協助早日拓寬修建老舊大橋。記者蔡維斌／攝影
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元長鄉崙仔橋的護欄到處崩坍損壞，岌岌可危。記者蔡維斌／攝影
元長鄉崙仔橋的護欄到處崩坍損壞，岌岌可危。記者蔡維斌／攝影
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蘇治芬翁章梁大甲媽祖
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