資源回收好處多 嘉義縣兌換好禮抽大獎6月開跑

2019-05-28 16:32 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



嘉義縣18鄉鎮市資源回收站今天再增加13個村里，累計設置141處村里資收站，占全縣村里數4成，年資源回收量可望超過6.2萬公噸，縣長翁章梁和義竹鄉長黃阿家上午參加新成立的義竹鄉東榮社區新增資收站啟動儀式，翁章梁說，資收站養成民眾愛物惜物觀念，還能依回收數量多寡兌換日常用品，一舉數得。

縣府針對全縣村里長及社區發展協會理事長進行村里生活大調查，調查發現，除髒亂點、水溝清淤、路平之外，資源回收也獲很大的迴響，縣環保局依調查結果輔導有意願村里或社區新增13處資源回收站，目前全縣已有141個村里設置資收站。

現有141處村里資收站，有50處配合「升級」成資源回嘉福利小站，村里號召志工或個體業者參與，凝聚村里民向心力，資源回收工作成為「全民回收、全面回饋、全民受益」，尤其「民眾享回饋、村里多經費、資源零浪費」，「一兼三顧」創造三贏局面。

環保局105年度鼓勵資源回收站加值成為「資源回嘉福利小站」，差別在福利小站可讓民眾直接以回收物兌換日常生活用品，回收換好康，今年可望再新增5個福利小站，包括朴子市竹圍里、中埔鄉和睦村、和興村、竹崎鄉灣橋村和番路鄉公田村，回收兌換活動6月起開跑。