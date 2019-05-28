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台南動物之家700狗貓待認養 農業局長籲民眾參觀

2019-05-28 16:31聯合報 記者周宗禎╱即時報導

106年零撲殺政策上路後，台南市政府農業局動保處修繕動物之家設備，改善收容環境，還打造收容貓狗民眾互動專區，提升認養率，市府農業局長李朝塘今天前往善化動物之家了解收容情形，感謝民眾認養犬貓，呼籲市民踴躍來動物之家認養，讓流浪毛小孩找到幸福的歸宿。

台南市有灣裡、善化兩處動物之家，可收容流浪犬貓700隻，動物之家善化站首創成犬認養互動區「旺彩客棧」，藉由設置色彩鮮豔的狗屋，加上站內獸醫師與訓犬師積極訓練，讓原本不受青睞的成犬能實際與參訪民眾親近互動，而提升認養率。

5月阿勃勒盛開，善化狗屋周遭一片黃色花海，參觀民眾紛紛與可愛的毛小孩拍照留影。李朝塘稱讚這裡是「五星級」的動物之家。

李朝塘表示，「旺彩客棧」狗屋獲許多民眾贊同，善化站再增設「成犬運動區」及「奶油飛園區」，開放的自由活動空間促進毛孩的社會化與融合，民眾可進入園區內與一群毛孩奔跑同樂，也可在園區外欣賞毛孩間遊戲的模樣，此區自設立以來每周都有毛孩被認養，成果相當不錯。

李朝塘指出，台南市動物之家規劃妥善收容設施，收容犬貓能獲得妥善照顧，也不會被撲殺，雖然如此，還是希望民眾能踴躍前來認養，認養出去才能提供動物真正的家，市民想體驗毛小孩療癒效果，歡迎在動物之家開放時間每二到周六上午9點到12點，下午1點半到4點半前來互動，更希望大家踴躍認養，讓毛孩成為大家永遠的家人。

動物之家善化站首創成犬認養互動區，民眾能與狗親近互動，農業局長李朝塘（左二）呼籲...
動物之家善化站首創成犬認養互動區，民眾能與狗親近互動，農業局長李朝塘（左二）呼籲民眾參觀認養。記者周宗禎／攝影
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動物之家善化站首創成犬認養互動區，民眾能與狗親近互動，農業局長李朝塘（左二）呼籲...
動物之家善化站首創成犬認養互動區，民眾能與狗親近互動，農業局長李朝塘（左二）呼籲民眾參觀認養。記者周宗禎／攝影
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認養動物之家毛小孩
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