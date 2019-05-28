國民黨嘉義縣海區立委 3人相爭協調不成近期公告初選

2019-05-28 16:29 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



嘉義縣下屆立委選舉第一選區（海區），國民黨爭取提名王啟澧、林江釧及蔡義柏，3人競爭互不相讓，黨部主委蔡明顯協調不成，日前王金平及郭台銘到嘉縣，3人緊跟在旁增加曝光，選情加溫，蔡明顯說，近期將公告啟動黨內初選，最後協調不成，依民調結果決定提名人選。

明年總統、立委大選，民進黨完全執政嘉義縣，前縣長張花冠退選立委後，黨內整合成功，立委陳明文及蔡易餘分別完成山區及海區提名登記，拚連任，國民黨提名人選未定，藍營支持者焦慮，海區有黃派政二代：縣黨部前主委、現任議員王啟澧、中央黨部文傳會副主委林江釧，加入國民黨不久政治素人布袋鎮「烏魚子大王」蔡義柏競爭。

王啟澧、林江釧、蔡義柏競選動作不斷，王啟澧在水上鄉親陪同下宣布參選，成立太保後援會，勤跑選區，強調在地服務，找得到人，經營臉書請鄉親接到民調電話表達支持。曾參選立委落敗的林江釧，在主要路口設置大型看板，打「名人牌及議題」，看板找台南市議員謝龍介推介同框，做治水民調，請內政部前部長李鴻源到東石演講治水策略。