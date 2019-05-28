北港衛生所教你這樣吃 吃出香粽又遠離3高

2019-05-28 14:36 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡維斌 ╱即時報導



「五月五慶端午」各地開始大量包粽子，尤其栗子、花生、鹹蛋黃與三層肉是傳統粽子必備餡料，不管是鹹香味的北粽、水煮的南粽，或是五花八門的甜粽，內餡愈多熱量就愈高，雲林縣北港衛生所率先成立「粽子兵團」由營養師領軍巡迴各社區，教大家製作好吃又健康的「五月粽」，借以讓傳統燒肉粽也能升級為2.0健康粽。

正餐若光吃粽子沒搭配蔬食，幾天吃下來保證增胖，尤其糖尿病患吃太多粽子，血糖、血脂異常，造成高血壓、高血脂三高更會悄悄找上門，千萬要小心！營養師林怡君走進社區苦口婆心對著正忙著包粽子的阿嬤和媽媽們，再三叮囑，用料少油少鹽，一樣可做出香噴噴的燒肉粽。

由北港衛生所主任郭秀玲領軍的「粽子兵團」今天第一站來到北港鎮光復社區發展協會關懷據點，並帶來國民健康署推出的「我的餐盤」秘笈，教大家如何包健康又好吃的粽子，讓許多阿嬤大開眼界，邊包粽邊跟著營養師唸健康口訣，讓擁有一手包粽好功夫的阿嬤，也能升級為健康把關。

「請你跟我這樣唸....」每天早晚一杯奶、每餐水果拳頭大、菜比水果多一點、飯跟蔬菜一樣多、豆魚蛋肉一掌心、堅果種子一茶匙。全場阿嬤很快牢記口訣，輕鬆落實「我的餐盤」健康秘笈。

營養師林怡君並教大家如何聰明包出健康粽，除少油、少鹽及高纖原則，建議瘦肉取代五花肉，炒餡油量減半，植物油取代豬油，增加香菇、竹筍、杏鮑菇、筊白筍比重，最好添加五穀米、糙米降低糯米比例，也可加進燕麥、薏仁、蕎麥提高纖維，降低脂肪、醣類攝取，有益腸胃不好的人。