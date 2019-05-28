親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

專訪／王金平：台灣有2大危機 我當總統才能解決

北港衛生所教你這樣吃 吃出香粽又遠離3高

2019-05-28 14:36聯合報 記者蔡維斌╱即時報導

「五月五慶端午」各地開始大量包粽子，尤其栗子、花生、鹹蛋黃與三層肉是傳統粽子必備餡料，不管是鹹香味的北粽、水煮的南粽，或是五花八門的甜粽，內餡愈多熱量就愈高，雲林縣北港衛生所率先成立「粽子兵團」由營養師領軍巡迴各社區，教大家製作好吃又健康的「五月粽」，借以讓傳統燒肉粽也能升級為2.0健康粽。

正餐若光吃粽子沒搭配蔬食，幾天吃下來保證增胖，尤其糖尿病患吃太多粽子，血糖、血脂異常，造成高血壓、高血脂三高更會悄悄找上門，千萬要小心！營養師林怡君走進社區苦口婆心對著正忙著包粽子的阿嬤和媽媽們，再三叮囑，用料少油少鹽，一樣可做出香噴噴的燒肉粽。

由北港衛生所主任郭秀玲領軍的「粽子兵團」今天第一站來到北港鎮光復社區發展協會關懷據點，並帶來國民健康署推出的「我的餐盤」秘笈，教大家如何包健康又好吃的粽子，讓許多阿嬤大開眼界，邊包粽邊跟著營養師唸健康口訣，讓擁有一手包粽好功夫的阿嬤，也能升級為健康把關。

「請你跟我這樣唸....」每天早晚一杯奶、每餐水果拳頭大、菜比水果多一點、飯跟蔬菜一樣多、豆魚蛋肉一掌心、堅果種子一茶匙。全場阿嬤很快牢記口訣，輕鬆落實「我的餐盤」健康秘笈。

營養師林怡君並教大家如何聰明包出健康粽，除少油、少鹽及高纖原則，建議瘦肉取代五花肉，炒餡油量減半，植物油取代豬油，增加香菇、竹筍、杏鮑菇、筊白筍比重，最好添加五穀米、糙米降低糯米比例，也可加進燕麥、薏仁、蕎麥提高纖維，降低脂肪、醣類攝取，有益腸胃不好的人。

林怡君說，肉粽沾醬也是大學問，最好醬料減半，少用甜辣醬等高納調味料，多用蔥薑蒜、檸檬汁、醋、香菜提高粽香，只要稍稍調整用料就可「健康包粽-包健康」。郭秀玲也說，若有任何飲食健康問題可電洽05-6991189由專業營養師為您解答。

北港衛生所帶領營養師巡迴各社區，教導婆婆媽媽如何包出健康好吃的燒肉粽，升級的阿嬤...
北港衛生所帶領營養師巡迴各社區，教導婆婆媽媽如何包出健康好吃的燒肉粽，升級的阿嬤為自己按讚。記者蔡維斌／攝影
分享
北港衛生所帶領營養師巡迴各社區，教導婆婆媽媽如何包出健康好吃的燒肉粽。記者蔡維斌...
北港衛生所帶領營養師巡迴各社區，教導婆婆媽媽如何包出健康好吃的燒肉粽。記者蔡維斌／攝影
分享
北港衛生所帶領營養師巡迴各社區，教導婆婆媽媽如何包出健康好吃的燒肉粽。記者蔡維斌...
北港衛生所帶領營養師巡迴各社區，教導婆婆媽媽如何包出健康好吃的燒肉粽。記者蔡維斌／攝影
分享

粽子衛生所北港
㊙ 唯有知己知彼 才能免費獲得 iPad 與金庸特展門票

相關新聞

不畏育兒經濟壓力！ 台南市一家庭生9個孩子

2019-05-28 15:26

嘉義縣有17支固定移動測速相機 治安系統下月完成

2019-05-28 12:39

郭台銘聽到嘉市人才濟濟 黃敏惠：眼睛都亮起來

2019-05-28 12:37

麥寮港改制連署公投未達門檻 張麗善：尋他管道續爭取

2019-05-28 11:55

南鐵東移軌道設舊河道上？ 鐵道局：沒挖那麼深

2019-05-28 11:23

影／讓天井重現 台南老街屋變藝廊

2019-05-28 10:09

台南商業區標售 每坪上看百萬

2019-05-27 23:20

百萬學子遊故宮 外界質疑衝人數

2019-05-27 23:19

不滿六輕氣爆賠償 居民抗議

2019-05-27 23:16

與員工「約法三章」 嘉縣府惹議

2019-05-27 23:11

【即時短評】台南立委1選區藍綠整合與否 左右勝選

2019-05-27 21:41

與善無距離 台南市南區宮廟簽署優質文化公約

2019-05-27 19:15

浪子變孝子 養524隻流浪犬成救援達人

2019-05-27 19:04

生前常請119幫忙 遺願捐救護車家人在告別式如願

2019-05-27 17:35

日友培育偏鄉小作家 土豆鳥文學頒獎菁英齊聚

2019-05-27 17:08

男人想當硬漢應多吃竹筍！網路笑話原來出於此

2019-05-27 16:19

南市勞工局與樹谷園區締結安全伙伴關係 提升勞工安全

2019-05-27 14:39

麻豆親子悠遊館揭牌 提供優質親子互動空間

2019-05-27 14:03

女高中生走入冰淇淋店 與市長黃敏惠聊可不可以談戀愛

2019-05-27 11:45

高鐵雲林站確定增班 7月起每周加開7班次

2019-05-27 10:34

不說不知道！這些熱門飲料店都來自台南？在地人自豪：蟻人之都

2019-05-12 20:00

全國春季蘭花大展百花爭艷 近千朵流蘇石斛蘭怒放

2019-03-15 13:26

要求嘉縣府員工簽合約 內含縣長政見違背受罰惹議

2019-05-27 17:55

六輕氣爆不僅麥寮喬不攏 台西也揚言明北上抗爭

2019-05-27 15:50

六輕氣爆仍談不攏 受災鄉民拿死魚、死鴨抗議

2019-05-27 11:42
看更多

熱門文章

男人想當硬漢應多吃竹筍！網路笑話原來出於此

2019-05-27 16:19

台灣真奇「廟」 330棚布袋戲歌仔戲棚齊聚高鐵演出酬神

2019-05-27 18:56

桃園龜山又淹水了 水深30公分淹小腿肚

2019-05-28 11:49

連續3起死亡火警 燒出屏東弱勢照顧漏洞

2019-05-27 17:56

韓國瑜政策助北漂師回高雄 開出119名台閩介聘單調缺

2019-05-28 10:26

要求嘉縣府員工簽合約 內含縣長政見違背受罰惹議

2019-05-27 17:55

嘉義縣有17支固定移動測速相機 治安系統下月完成

2019-05-28 12:39

宜縣議員諷「跳針姐」有如韓國瑜 林姿妙：我會做事

2019-05-27 17:23

韓國瑜假日跑行程選總統 高市議員批荒謬不可行

2019-05-27 20:06

台中花博虧14億 市府檢討報告：未來30年長期效益450億

2019-05-28 11:06

高鐵苗栗車站特定區有利多 議員認為發展指日可待

2019-05-27 19:03

國家地理雜誌「黃框」進駐魚鱗天梯 限時120小時框住新竹

2019-05-28 07:41

屏東小六男童靠游泳身高170cm 破縣運紀錄奪金

2019-05-28 09:47

捕獲野生小英 蔡英文現身台中街頭吃豐仁冰

2019-05-27 21:23

淡水輕軌橋墩安全「島」分隔？ 淡金路半邊淹水半邊乾

2019-05-28 12:56

高雄中華路左營地下道填平 居民憂兩側溝未完工恐積水

2019-05-27 21:45

產博會後招商成果在那 林右昌：廠商找不到地跑去桃園

2019-05-27 18:00

聽侯友宜答詢 綠議員：韓國瑜要無地自容

2019-05-28 13:14

【即時短評】台南立委1選區藍綠整合與否 左右勝選

2019-05-27 21:41

台北魚市改建追加2.75億 柯文哲：向議會認罪

2019-05-27 20:38

台北市掃除oBike 交通局長：看到一輛拖一輛

2019-05-28 13:52

北五堵研發新鎮 基隆新契機

2019-05-27 23:31

「高雄光頭日」22日登場 今天先暖身吸引不少光頭族

2019-05-27 21:03

中市警局大樓完工2年不搬？議員擔心新厝變舊屋

2019-05-27 17:32

市場改建追加預算 柯文哲認罪：市府團隊集體盲目

2019-05-28 00:41

郭台銘聽到嘉市人才濟濟 黃敏惠：眼睛都亮起來

2019-05-28 12:37

逾萬車主尚未繳牌照稅 東縣稅務局提醒車主儘速繳納

2019-05-27 16:42

花蓮垃圾擬在台泥燒 秀林鄉民家門前貼抗議標語反彈

2019-05-27 16:58

麥寮港改制連署公投未達門檻 張麗善：尋他管道續爭取

2019-05-28 11:55

黃國昌批屏東是黑道故鄉？ 潘孟安：我不以為然！

2019-05-28 10:22

桃園大雨楊梅下最多 龜山積水達30公分

2019-05-28 11:55

大雨特報 二重疏洪道積水道路管制

2019-05-28 11:34

生前常請119幫忙 遺願捐救護車家人在告別式如願

2019-05-27 17:35

枸杞打造神龜祝壽 民眾鑽轎腳祝壽就能帶回家

2019-05-28 12:56

浪子變孝子 養524隻流浪犬成救援達人

2019-05-27 19:04

影／苗栗高鐵區 烏秋護地盤狂追騎士

2019-05-28 13:44

與員工「約法三章」 嘉縣府惹議

2019-05-27 23:11

竹市動物園2年死39隻 議員關切

2019-05-27 23:50

雙重基隆味！ 廟口天婦羅遇見小卷令人驚豔

2019-05-28 13:59

終於盼來公車 高市杉林兩地長輩外出不求人

2019-05-27 19:01
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top