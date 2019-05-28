郭台銘聽到嘉市人才濟濟 黃敏惠：眼睛都亮起來

2019-05-28 12:37 聯合報 記者 聯合報 記者 李承穎 ╱即時報導



鴻海董事長郭台銘日前來到嘉義縣市走訪二天，嘉義市議員吳上明今天質詢時詢問市長黃敏惠「郭台銘有無答應要給多少錢投資？」黃敏惠說，她當時向郭台銘表達嘉義市雖然有困境，但嘉義市的人才很多，很有發展機會，郭聽了「眼睛都亮起來」。

郭台銘本月25日走訪觀光景點檜意森活村等地，黃敏惠以地主身分陪同，民眾爭相合照，擠得現場水洩不通。市府觀光新聞處安排兩人登高合影，並將腳下大石頭命名為「郭台銘石」，期待藉由郭的超高人氣，能為嘉義市增添一處新朝聖景點，帶來觀光熱潮。

黃敏惠說 ，只要能爭取嘉義發展，她都會向參選人表達嘉義市的心聲，郭台銘來聽基層心聲，她也向郭台銘說，雲嘉南是台灣重要的穀倉，經濟卻是谷底，需要創新產業投資開發。

黃說，郭台銘認為，嘉義市是民主聖地，可以先從嘉義開始出發，他先來朝聖，也感受到嘉義市熱情，理解要重視中南部這一塊 ，嘉義市具備領頭羊的條件。

吳上明說，嘉義市與新竹市同時間升格，但新竹卻發展很快，市長最重要的是開闢「拼經濟」道路，要不分黨派，做全市的市長，幫嘉義市發展。