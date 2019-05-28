不當蚊子港！布袋遊艇港打造全台最大室內太陽能艇庫

2019-05-28 11:19 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



嘉義縣政府斥資3.7億元興建的布袋遊艇港，10年前啟用，被批功能不彰淪為「蚊子港」，監察院糾正縣府，文化觀光局為活化遊艇港，推動民間參與興建營運BOT、ROT案，由台灣公主遊艇公司取得經營權，去年封港整建國際遊艇港，工程接近尾聲，目前開放遊艇泊位出租，打造全台最大佔地5000坪岸置室內太陽能艇庫，為開航營運，周五在布袋鎮公所徵才，提供在地及北漂青年返鄉就業。

台灣公主遊艇說，周五上午10點到中午12點30分在布袋鎮公所徵才，參加送小禮物，工作地點：布袋、台中公司，職缺有總務部專員，遊艇銷售專員，MIS網管工程師，保全警衛，遊艇俱樂部秘書，工務專員，總經理特助，行銷創意專員等共27人，按職缺不同高中或大專畢業，薪水2萬4000元至4萬元不等。

台灣公主遊艇打造布袋國際遊艇港成為推動台灣遊艇生活、觀光、運動、文化的一環，在官網及臉書專頁公告慶祝落成啟用優惠出租專案，響應無核家園政策，打造全台唯一太陽能岸置室內艇庫，適合33呎以下遊艇停放，供岸水、電。

布袋遊艇港將打造觀光生活圈核心，與業者及政府異業合作，一站式滿足觀光需求辦各式活動，與國際接軌作參訪接待埸地，辦展覽、研討會及遊艇展， 整合遊艇港資源，與相關單位合作，推廣海上運動、遊艇遊憩活動，提升民眾-遊艇-海洋遊憩三方連結，加深民眾對遊艇活動認識及接受度。