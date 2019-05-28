親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

高速公路開車小心「虛線」 別收到罰單才說好冤枉

依法辦案要先斷了升官的念 一名檢察官的真實告白

不當蚊子港！布袋遊艇港打造全台最大室內太陽能艇庫

2019-05-28 11:19聯合報 記者魯永明╱即時報導

嘉義縣政府斥資3.7億元興建的布袋遊艇港，10年前啟用，被批功能不彰淪為「蚊子港」，監察院糾正縣府，文化觀光局為活化遊艇港，推動民間參與興建營運BOT、ROT案，由台灣公主遊艇公司取得經營權，去年封港整建國際遊艇港，工程接近尾聲，目前開放遊艇泊位出租，打造全台最大佔地5000坪岸置室內太陽能艇庫，為開航營運，周五在布袋鎮公所徵才，提供在地及北漂青年返鄉就業。

台灣公主遊艇說，周五上午10點到中午12點30分在布袋鎮公所徵才，參加送小禮物，工作地點：布袋、台中公司，職缺有總務部專員，遊艇銷售專員，MIS網管工程師，保全警衛，遊艇俱樂部秘書，工務專員，總經理特助，行銷創意專員等共27人，按職缺不同高中或大專畢業，薪水2萬4000元至4萬元不等。

台灣公主遊艇打造布袋國際遊艇港成為推動台灣遊艇生活、觀光、運動、文化的一環，在官網及臉書專頁公告慶祝落成啟用優惠出租專案，響應無核家園政策，打造全台唯一太陽能岸置室內艇庫，適合33呎以下遊艇停放，供岸水、電。

布袋遊艇港將打造觀光生活圈核心，與業者及政府異業合作，一站式滿足觀光需求辦各式活動，與國際接軌作參訪接待埸地，辦展覽、研討會及遊艇展， 整合遊艇港資源，與相關單位合作，推廣海上運動、遊艇遊憩活動，提升民眾-遊艇-海洋遊憩三方連結，加深民眾對遊艇活動認識及接受度。

文觀局說，獨家取得英國最大遊艇製造商「公主遊艇」台灣總代理的台灣公主遊艇公司，取得經營權，委託營運期35年，範圍含遊艇港土地 6.8326 公頃及水域5.0442 公頃，分2期投入整建興建及營運管理，第一期投資4100萬元，總投資2.4億元，繳納開發權利金450萬元，契約期間依分期開發階段每年繳納定額權利金及變動權利金。

台灣公主遊艇公司取得嘉義縣布袋遊艇港經營權，去年封港整建國際遊艇港，打造全台最大...
台灣公主遊艇公司取得嘉義縣布袋遊艇港經營權，去年封港整建國際遊艇港，打造全台最大佔地5000坪岸置室內太陽能艇庫。圖／台灣公主遊艇公司提供
分享
台灣公主遊艇公司取得嘉義縣布袋遊艇港經營權，去年封港整建國際遊艇港，打造全台最大...
台灣公主遊艇公司取得嘉義縣布袋遊艇港經營權，去年封港整建國際遊艇港，打造全台最大佔地5000坪岸置室內太陽能艇庫，為開航營運，周五在布袋鎮公所徵才，提供在地及北漂青年返鄉就業。記者魯永明／翻攝
分享

遊艇薪水
㊙ 唯有知己知彼 才能免費獲得 iPad 與金庸特展門票

相關新聞

麥寮港改制連署公投未達門檻 張麗善：尋他管道續爭取

2019-05-28 11:55

南鐵東移軌道設舊河道上？ 鐵道局：沒挖那麼深

2019-05-28 11:23

讓天井重現 台南老街屋變藝廊

2019-05-28 10:09

台南商業區標售 每坪上看百萬

2019-05-27 23:20

百萬學子遊故宮 外界質疑衝人數

2019-05-27 23:19

不滿六輕氣爆賠償 居民抗議

2019-05-27 23:16

與員工「約法三章」 嘉縣府惹議

2019-05-27 23:11

【即時短評】台南立委1選區藍綠整合與否 左右勝選

2019-05-27 21:41

與善無距離 台南市南區宮廟簽署優質文化公約

2019-05-27 19:15

浪子變孝子 養524隻流浪犬成救援達人

2019-05-27 19:04

生前常請119幫忙 遺願捐救護車家人在告別式如願

2019-05-27 17:35

日友培育偏鄉小作家 土豆鳥文學頒獎菁英齊聚

2019-05-27 17:08

男人想當硬漢應多吃竹筍！網路笑話原來出於此

2019-05-27 16:19

南市勞工局與樹谷園區締結安全伙伴關係 提升勞工安全

2019-05-27 14:39

麻豆親子悠遊館揭牌 提供優質親子互動空間

2019-05-27 14:03

女高中生走入冰淇淋店 與市長黃敏惠聊可不可以談戀愛

2019-05-27 11:45

高鐵雲林站確定增班 7月起每周加開7班次

2019-05-27 10:34

台南安平建案增大型車往來頻 警提醒：注意保持距離

2019-05-27 09:37

民眾屢次投訴妨礙交通 北港巷弄燈會最後還是拆了

2019-05-27 07:40

不說不知道！這些熱門飲料店都來自台南？在地人自豪：蟻人之都

2019-05-12 20:00

全國春季蘭花大展百花爭艷 近千朵流蘇石斛蘭怒放

2019-03-15 13:26

要求嘉縣府員工簽合約 內含縣長政見違背受罰惹議

2019-05-27 17:55

六輕氣爆不僅麥寮喬不攏 台西也揚言明北上抗爭

2019-05-27 15:50

六輕氣爆仍談不攏 受災鄉民拿死魚、死鴨抗議

2019-05-27 11:42
看更多

熱門文章

男人想當硬漢應多吃竹筍！網路笑話原來出於此

2019-05-27 16:19

台灣真奇「廟」 330棚布袋戲歌仔戲棚齊聚高鐵演出酬神

2019-05-27 18:56

與韓國瑜不同 侯友宜不跳針、站好站滿

2019-05-27 14:48

韓國瑜圖樣水溝蓋？ 民進黨里長打造的

2019-05-27 12:08

湖北為何支持苗栗農產 徐耀昌：應該也有統戰的意思

2019-05-27 13:55

連續3起死亡火警 燒出屏東弱勢照顧漏洞

2019-05-27 17:56

盧秀燕要蓋捷運宅 林佳龍隔空留言「如果有地早做了」

2019-05-27 13:09

高嘉瑜自豪歌聲「好聽到可以唱跨年」網勸：有話好好說

2019-05-27 14:00

要求嘉縣府員工簽合約 內含縣長政見違背受罰惹議

2019-05-27 17:55

宜縣議員諷「跳針姐」有如韓國瑜 林姿妙：我會做事

2019-05-27 17:23

麻豆親子悠遊館揭牌 提供優質親子互動空間

2019-05-27 14:03

韓國瑜假日跑行程選總統 高市議員批荒謬不可行

2019-05-27 20:06

桃園龜山又淹水了 水深30公分淹小腿肚

2019-05-28 11:49

高鐵苗栗車站特定區有利多 議員認為發展指日可待

2019-05-27 19:03

韓國瑜政策助北漂師回高雄 開出119名台閩介聘單調缺

2019-05-28 10:26

萌！超巨大貓頭鷹現身田間 吸睛程度破表

2019-05-27 15:42

捕獲野生小英 蔡英文現身台中街頭吃豐仁冰

2019-05-27 21:23

國家地理雜誌「黃框」進駐魚鱗天梯 限時120小時框住新竹

2019-05-28 07:41

高雄中華路左營地下道填平 居民憂兩側溝未完工恐積水

2019-05-27 21:45

台中花博虧14億 市府檢討報告：未來30年長期效益450億

2019-05-28 11:06

產博會後招商成果在那 林右昌：廠商找不到地跑去桃園

2019-05-27 18:00

【即時短評】台南立委1選區藍綠整合與否 左右勝選

2019-05-27 21:41

廚餘桶設計費382萬但不好用？ 中市議員：羞辱學設計的人

2019-05-27 14:03

竹市動物園整修期間 2年內折損39隻

2019-05-27 13:51

台北魚市改建追加2.75億 柯文哲：向議會認罪

2019-05-27 20:38

屏東小六男童靠游泳身高170cm 破縣運紀錄奪金

2019-05-28 09:47

台中草湖防災公園動土 具休閒、滯洪4功能

2019-05-27 13:09

「高雄光頭日」22日登場 今天先暖身吸引不少光頭族

2019-05-27 21:03

中市警局大樓完工2年不搬？議員擔心新厝變舊屋

2019-05-27 17:32

北五堵研發新鎮 基隆新契機

2019-05-27 23:31

逾萬車主尚未繳牌照稅 東縣稅務局提醒車主儘速繳納

2019-05-27 16:42

台東縣積極導入電子支付 搶食數位經濟大餅

2019-05-27 13:06

花蓮垃圾擬在台泥燒 秀林鄉民家門前貼抗議標語反彈

2019-05-27 16:58

市場改建追加預算 柯文哲認罪：市府團隊集體盲目

2019-05-28 00:41

生前常請119幫忙 遺願捐救護車家人在告別式如願

2019-05-27 17:35

疑有山豬出沒 高樹農田常被翻土還有不明腳印

2019-05-27 15:42

桃園萬安演習 中壢、平鎮演練緊急疏散應變

2019-05-27 15:20

終於盼來公車 高市杉林兩地長輩外出不求人

2019-05-27 19:01

竹市動物園2年死39隻 議員關切

2019-05-27 23:50

浪子變孝子 養524隻流浪犬成救援達人

2019-05-27 19:04
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top