台南觀光工廠消費滿500送摸彩券 國外來回機票送給你

2019-05-28 07:38 聯合報 記者 聯合報 記者 謝進盛 ╱即時報導



台南市政府經濟發展局今年遴選出觀光工廠25項優質好物，推薦給消費者，還舉辦「歡樂玩一夏、摸彩好禮大Fun送」，只要到南市觀光工廠消費滿500元，即可獲得摸彩券一張，還有機會抽中台南-大阪、台南-香港來回機票好康。

這項活動從下月6月17日至9月17日推出，共有230多項獎品，包括「台南-大阪」及「台南-香港」來回機票各3張、飯店住宿券、餐券和觀光工廠優質產品等多項大獎，相關活動與資訊，可至台南市觀光工廠網站查詢：http://www.tourismfactory.tw/index.php。

「歡迎來台南參觀觀光工廠！」經發局代理局長蕭富仁表示，南市擁有全國最多23家觀光工廠，105年營業額約5.7億元，106、107億元約6.7億元，至今連續3年由經濟發展局辦理觀光工廠優質好物遴選，期望民眾參觀有得玩DIY體驗外，更有得買觀光工廠所開發的優質好物及眾多特色產品。

這次優質好物遴選由各評審委員根據商品地方連結性、商品吸引力、商品品質與商品行銷四大評分項目進行評比，共計25項產品脫穎而出。

其中，亮眼產品有黑橋牌香腸博物館2斤香腸彈珠檯禮盒，包裝盒可組成彈珠檯，深深吸引評審目光。和明織品文化館WHAT FISH 虱目魚大包包除具有台南在地特色外，更為體驗時尚穿搭配件；康那香不織布王國3D立體口罩可以有效隔絕PM2.5，並有分為S、M、L三種尺寸，方便消費者挑選。