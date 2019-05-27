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【即時短評】台南立委1選區藍綠整合與否 左右勝選

2019-05-27 21:41聯合報 記者謝進盛╱即時報導

台南下屆立委第一選區選情詭譎；市議員蔡育輝宣布參選炒熱選情，藍綠陣營都有亟待整合難題；成效如何將決定勝選關鍵。

國民黨台南市黨部為避免初選廝殺，影響日後整合、團結，已建請黨中央，未來各立委選區一律先以民調為準後徵召不辦初選。

市議員蔡育輝今宣布參選，未來還得與也表態參選的國民黨台南市新營區黨部主顏東義比民調，此外，國民黨內還有前國代洪秀菊有意參選，對深藍支持者仍有一定吸引力。

而也是嘉南農田水利會會務委員的國民黨市議員張世賢，日前陪同也是水利會會務委員顏東義召開參選記者會，蔡育輝參選記者會反缺席，留下外界想像空間，未來整合動向受關注。

民進黨陣營方，日前歷經初選「割喉割到斷」般黨內廝殺，雖然黨中央上周公告提名台南市前議員賴惠員，但初選對手包括葉宜津、顏純左、李退之陣營與賴惠員陣營扯破臉，甚至興訟，「三人怨一人」局勢，加深整合困難，也留下許多變數。

蔡育輝去年市議員選舉，在選區拿下2萬1千800餘票最高票，被藍營支持者力拱轉戰立委不意外。反觀，同選區前市議員賴惠員以1萬1千800餘票成「落選頭」，雙方看似有約1萬票落差，但市議員與立委選舉選區不同，選票結構也迥異，不能簡單以此對比。

下屆台南市立委第一選區，11個行政區公民票數，約25萬3千餘人，新營區是最大票倉，公民數6萬2千餘人，占總公民票數約25％，歷屆來看，藍軍在新營有一定基本盤，甚至本屆市長選舉，是少數藍營贏綠營區域，未來扮演勝負關鍵。當前藍綠雙方選情渾沌，整合結果也將牽動選情走勢。

國民黨台南市議員蔡育輝（中）投入立委選舉，藍綠選情加溫，彼此未來都有整合問題要克...
國民黨台南市議員蔡育輝（中）投入立委選舉，藍綠選情加溫，彼此未來都有整合問題要克服。記者謝進盛／攝影
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國民黨賴惠員2020立委選舉
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