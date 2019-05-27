與善無距離 台南市南區宮廟簽署優質文化公約

2019-05-27 19:15 聯合報 記者 聯合報 記者 黃宣翰 ╱即時報導



台南市警六分局今天下午2點多邀請南區44家宮廟代表參加「優質宮廟、文化府城」座談會。會議中，成軍8年的喜樹國小帶來精彩舞獅表演，最後大家共同簽署「優質宮廟行動公約」，金鑾宮代表柯崑城表示，他以健康社區的概念帶入宮廟遶境中，要求參與廟會成員遠離菸、酒、檳榔、毒品等，營造正面的傳統文化，金鑾殿的香火也日益鼎盛。

府城古都的宮廟信仰，堆疊了傳統藝術文化的結晶，更乘載社會大眾幸福平安的各種期待，例民眾向保生大帝祈求身體健康、向文昌帝君祈求金榜題名。在海島信仰裡，媽祖是護國庇民的守護神。但近日來，幾次平安祈福的遶境活動變了調，演變成街頭鬥毆，屢屢躍上新聞版面，讓優質傳統文化蒙塵，也讓不少宮廟代表痛心。

參會者均期盼，透過行動宣誓，讓無辜受殃的宮廟文化洗刷汙名，讓宮廟文化的優質精髓，重新健康地被認識、解讀。