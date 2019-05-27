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與善無距離 台南市南區宮廟簽署優質文化公約

2019-05-27 19:15聯合報 記者黃宣翰╱即時報導

台南市警六分局今天下午2點多邀請南區44家宮廟代表參加「優質宮廟、文化府城」座談會。會議中，成軍8年的喜樹國小帶來精彩舞獅表演，最後大家共同簽署「優質宮廟行動公約」，金鑾宮代表柯崑城表示，他以健康社區的概念帶入宮廟遶境中，要求參與廟會成員遠離菸、酒、檳榔、毒品等，營造正面的傳統文化，金鑾殿的香火也日益鼎盛。

府城古都的宮廟信仰，堆疊了傳統藝術文化的結晶，更乘載社會大眾幸福平安的各種期待，例民眾向保生大帝祈求身體健康、向文昌帝君祈求金榜題名。在海島信仰裡，媽祖是護國庇民的守護神。但近日來，幾次平安祈福的遶境活動變了調，演變成街頭鬥毆，屢屢躍上新聞版面，讓優質傳統文化蒙塵，也讓不少宮廟代表痛心。

參會者均期盼，透過行動宣誓，讓無辜受殃的宮廟文化洗刷汙名，讓宮廟文化的優質精髓，重新健康地被認識、解讀。

台南市警察局長黃宗仁說，在先民時代中，神明和警察都是一個社區的精神支持，希望透過上天的庇護、警察的協助，遠離災難不幸、盜匪宵小，但時代劇變，讓警察、宮廟能以更謙卑的姿態融入市民社會的公共規範，神明車隊也能停紅燈、清除垃圾，減少噪音，讓古都的信仰文化更優質的提升。

台南市警六分局今天舉辦 「優質宮廟、文化府城」座談會，共同簽署「優質宮廟行動公約...
台南市警六分局今天舉辦 「優質宮廟、文化府城」座談會，共同簽署「優質宮廟行動公約」。 記者黃宣翰／翻攝
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