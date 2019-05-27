浪子變孝子 養524隻流浪犬成救援達人

2019-05-27 19:04 聯合報 記者 聯合報 記者 卜敏正 ╱即時報導



嘉義著名救犬人鄭又瑋，國中畢業後參與幫派、從事地下錢莊等工作，還抱怨母親王玉珍因為信仰，自費救援、收容流浪犬憤而離家。5年前颱風返家，看見母親餵狗摔傷，還想跟錢莊借錢，他當下制止並決定陪母親一起救援受虐、受傷害流浪犬，成為中南部地區著名救犬達人。

鄭又瑋日前接獲網友通報，發現嘉義縣市交界處鳳梨田，有一隻流浪犬不斷哀嚎，他到場循聲尋找被捕獸器夾傷的米克斯犬，經安撫、捕捉，帶回醫院手術截肢後，昨天接回「王媽媽狗園」照顧休養，他笑著說「這是第524隻成員」。

「兒子回來幫忙真好！」王玉珍笑著說，養這些動物真的要有耐心，每月僅飼料就花費20萬，已經沒錢請幫手了，他在身邊我也放心！

33歲的鄭又瑋坦言，他從國中畢業前就跟著混幫派，當時家中開工廠、環境不錯，他四處玩樂，母親因為信仰，經常外出幫被車撞死的動物收屍，並收容受傷、被遺棄流浪犬，家裡空間被流浪犬完全佔據，雖然他曾抗議，但母親因為信仰、不為所動，後來他只能搬到外面住。

鄭又瑋說，5年前某次颱風、大雨，他返家時看見母親餵狗摔在狗屎中、還受傷，上藥時還談到家中經濟不太好，想去地下錢莊借錢應急，他制止後才驚覺，多年前家中工廠結束，經濟環境大不如前，母親年近60歲、體力衰退，他才決定回家幫忙。

他說，返家後他重新規劃狗園、控制數量，將兇猛、溫馴、受傷、弱小等犬隻分成30區，每天排定時程餵食、清理犬舍，透過網路招募熱心人士提供資源、協助，他也經常接獲網友通報，四處救援受傷、受虐流浪犬，曾為救援受傷流浪犬，獨自守候在墓園一整夜。