要求嘉縣府員工簽合約 內含縣長政見違背受罰惹議

2019-05-27 17:55 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



嘉義縣政府最近發公文給所屬機關員工及教職員，要求6月6日前，簽署「約法三章」:堅持清廉不貪汙； 堅守工作本分；堅信團結嘉義轉型一定成功。如違誓言，願受最嚴厲之處罰，其中「堅信團結嘉義轉型一定會成功」，以及「如違誓言，願受最嚴厲之處罰」，引發爭議，陳姓網友臉書貼文批簽署文件內容，缺乏法律觀念，讓人感到相當驚訝。

縣府回應說，約法三章是縣長就任時提出，簽署書是為使同仁了解縣長對清廉及團結自我要求與重視，期勉並提醒同仁都能落實作為公務處理準則。

陳姓網友說，他的一位嘉義朋友，最近要進入嘉義縣體系工作，結果發現得要簽這份宣誓文件，感到相當疑惑，跑來問他，可以理解這是一份精神宣誓文件，但是動用縣政府發公文要求簽署文件，內容卻是這麼缺乏法律觀念，讓人感到相當驚訝。

「如違誓言，願受最嚴厲之處罰」，認定標準是什麼? 由誰認定? 相應處罰內容又是什麼?回頭結合宣誓第三條內容：「堅信團結嘉義轉型一定會成功」，這是說，如果表示不看好意見，就會遭到嚴厲處罰意思嗎？相當莫名其妙文件，公文上面說是要落實政見。

翁章梁競選政見就是「勇取轉型創新嘉義」，有員工對簽署「約法三章」認為沒什麼奇怪，本來就是公教人員應遵守法令規定，服從上級命令；但也有員工不以為然說，公務員依法行政，當上級命令與法律牴觸應遵守法律。