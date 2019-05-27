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生前常請119幫忙 遺願捐救護車家人在告別式如願

2019-05-27 17:35聯合報 記者卜敏正╱即時報導

為了一圓母親遺願，嘉義縣中埔鄉民林文建等人，今天以母親林張月花女士名義，集資捐贈嘉義縣消防局一輛全新救護車，並在林張月花告別式會場見證，由縣長翁章梁代表接受並回贈感謝狀。翁章梁感念林家為善精神，代表縣民向林家致上最高謝意。

家住中埔鄉林張女士生前身體不適，就通報119請中埔消防分隊趕往救護，每次送醫途中，救護員都施予急救並悉心照料，林張女士十分感謝消防兄弟的熱心照顧，臨終前特別囑附家屬，要捐贈中埔消防分隊一輛救護車。

林張女士27日上午舉行告別式，她的家屬林富治、林財得、林文建、林素慧等人，決定集資捐贈一輛價值242萬元救護車，由翁章梁代表接受，並在告別式會場舉辦，向林女士告知已完成遺願，儀式簡單，心意隆重。

翁章梁指出，當我們身體發生病痛或危險需要救難時，119消防弟兄就會出現在我們的身邊，看到救護員就像是看到了希望；當我們跌倒了，把我們牽起來的人，大多是我們不認識的人，這就是消防兄弟的日常，他們真的很辛苦，為了百姓身家財產和生命安全，1天24小時，全年無休，無時無刻都守候在我們的身旁。

翁章梁感謝林家家屬發揮大愛精神，以母親名義捐贈救護車，提供大中埔地區民眾更完善的救護車輛和設備，有了這輛新車的加入，對提升傷患者到院前的救護品質及守護民眾生命安全，有很大的幫助。

嘉義縣中埔鄉民林文建等人，以母親林張月花女士名義，集資捐贈一輛全新救護車，今天由...
嘉義縣中埔鄉民林文建等人，以母親林張月花女士名義，集資捐贈一輛全新救護車，今天由縣長翁章梁（左）在告別式上共同見證。圖／嘉義縣府提供
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嘉義縣中埔鄉民林文建等人，以母親林張月花女士名義，集資捐贈一輛全新救護車，縣長翁...
嘉義縣中埔鄉民林文建等人，以母親林張月花女士名義，集資捐贈一輛全新救護車，縣長翁章梁（右）在告別式上見證，並頒贈感謝狀。圖／嘉義縣府提供
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嘉義縣中埔鄉民林文建等人，以母親林張月花女士名義，集資捐贈一輛全新救護車，今天由...
嘉義縣中埔鄉民林文建等人，以母親林張月花女士名義，集資捐贈一輛全新救護車，今天由縣長翁章梁（右）在告別式上共同見證。圖／嘉義縣府提供
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翁章梁救護車告別式
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