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日友培育偏鄉小作家 土豆鳥文學頒獎菁英齊聚

2019-05-27 17:08聯合報 記者蔡維斌╱即時報導

「文學是生命創作之根！」雲林縣元長鄉公所結合元長國際同濟會及日友環保科技公司推動偏鄉文學菁英培育有成，除大幅提高學生文學創作能力，也為升學作文打下穩固基礎，更以象徵元長鄉農產的小鴴鳥創辦「土豆鳥文學誌」提供文學創作舞台，深受好評，今天又有78名入選徵文的小小文學家接受頒獎，讓元長國中書香滿園，文情溫馨。

鄉長李明明說，網路崛起後，傳統文學日漸式微，其實文學薰陶性情，感化人心，是生命創作之根源，感謝日友公司和同濟會，為守護這片藝文園地，年年延聘優聯合報優秀團隊開辦文學營，教導學生創作能力，讓元長文風鼎盛，難能可貴。

今天元長國中舉辦元長鄉學生徵文比賽頒獎典禮暨土豆鳥文學誌發表會，共有78位國中、小學生獲獎，元長鄉長李明明、代表會主席李宗懋及元長十所學校師長到場觀禮，分享喜悅與榮耀，李鄉長及元長國中校長文須琢特別肯定日友公司，以文學回饋鄉里，讓元長囝仔閱讀與寫作能力大大提升。

日友協理林隆偉表示，日友響應縣府推動「國中小學圖書室充實藏書」計畫，100年起連續三年共捐贈427萬餘元，添購18000多冊圖書充實元長所有國中、小學藏書；同時為延續捐書的效益，與鄉公所、同濟會於101年起透過徵文比賽創辦「土豆鳥文學誌」，提供學生良好創作園地；並委託聯合報在元長國中舉辦「日友文學寫作營」，營造書香元長的氛圍，深受肯定。

今年徵文大賽，元長十所國中小的學生投稿踴躍，共216件參加，經評審後共78人獲獎，各組再選出前三名共14位優秀作品及25名優選、39名佳作文章，頒發文學獎金、獎牌及獎狀。

元長鄉長李明明感謝日友對偏鄉學習環境的改善與支持。日友也允諾將會持續關懷地方，營造清新的生活環境，結合鄉公所、學校以及地方社團共同努力，提升家庭及校園閱讀風氣，開展學生探索動力。

日友公司協助元長鄉開辦文學獎，培育出無數的小作家，今天數十名小作家齊聚一堂接受表...
日友公司協助元長鄉開辦文學獎，培育出無數的小作家，今天數十名小作家齊聚一堂接受表揚，書香滿校園。記者蔡維斌／攝影
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日友公司協助元長鄉開辦文學獎，培育出無數的小作家，今天數十名小作家齊聚一堂接受表...
日友公司協助元長鄉開辦文學獎，培育出無數的小作家，今天數十名小作家齊聚一堂接受表揚，書香滿校園。記者蔡維斌／攝影
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