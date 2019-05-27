六輕氣爆不僅麥寮喬不攏 台西也揚言明北上抗爭

2019-05-27 15:50 聯合報 記者 聯合報 記者 李京昇 ╱即時報導



台塑六輕台化芳香烴三廠上個月7號，因廠區液化石油氣管線破裂導致氣爆，台西、麥寮鄉住宅、魚塭受損，麥寮受災鄉民今天發動抗議，台西養殖權益促進會也不滿賠償機制未公開，今天也揚言將北上工業局、台塑總部抗議。

台西養殖權益促進會常務監事、雲林縣議員黃淑鈴說，往年只要台塑發生事故，權益促進會都是作為窗口，協助農漁民受理災害賠償，她這次主動向六輕聯繫，且因有延遲性災損，所以要求受理日期再延長，但卻遭拒又忽視。

她表示，受災民衆申訴無門，公部門態度也曖昧不明，他們只能號召促進會200多名成員，明早搭車北上到經濟部工業局表達訴求，要公部門出面協商，再到台塑總部抗議討公道。

對此，台塑麥管部副總經理陳文仰回應，受理災損申報，是因公部門期望有單一窗口，至於申報災害損失期限，事發後總公司順應縣長張麗善要求，讓台西鄉從上個月中旬延長到本月6日，且他在5日親自到促進會索取受災資料。