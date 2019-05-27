麻豆親子悠遊館揭牌 提供優質親子互動空間

2019-05-27 14:03 聯合報 記者 聯合報 記者 謝進盛 ╱即時報導



台南市第七處麻豆親子悠遊館揭牌 提供家長最優質的親子互動空間。記者謝進盛/攝影 分享 facebook

台南市長黃偉哲今天前往麻豆培文國小主持全市第七處親子悠遊館揭牌，黃偉哲說，預計到明年底，全市將增設到14處親子悠遊館，未來會更努力挹注更多友善友善兒童成長環境的資源。

揭牌儀式在培文國小弦樂團悠揚樂音揭開序幕，黃偉哲走進悠遊館內，看到小朋友快樂玩遊戲，開心地和他們擊掌，玩在一起，館內笑聲不斷，邀請市長黃偉哲、社會局長黃志中、教育局長鄭新輝、麻豆區長孔慶瑤與培文國小楊益民校長等多位嘉賓共同見證啟用。

而麻豆親子悠遊館由社會局與教育局合作，整修培文國小兩間教室空間，委由社團法人台南市心技能全齡學習推廣學會辦理，可提供麻豆在地及鄰近親子一個互動的好去處。

黃偉哲說，台南市0到2歲嬰幼兒人數有2萬5千500餘人，為讓全市幼兒及家長擁有兼具遊戲與教育的親子互動空間，市府從民１０1年起，陸續設置親子悠遊館，到去年共有6處，今年第一處在麻豆培文國小揭牌啟用，將陸續增加善化、安南、歸仁、南區等5處親子館的設置，明年於鹽水、七股、北區將再新增3處，至明年底全市將增設至14處。以建構更友的育兒環境，