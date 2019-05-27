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連署人數未達門檻 麥寮港改制公投案將不成立

2019-05-27 12:55中央社 雲林縣27日電

麥寮工業港改制國際商港公投案，連署人數補件期已截止未達門檻，公投案將不成立，領銜人雲林縣長張麗善今天說，即使成案，無法與全國性大選同時舉辦，恐浪費公帑，決定不補件。

根據中央選舉委員會全國性公投專區登載，張麗善領銜提出「您是否同意麥寮工業專用港改制成雲林國際商港？」全國性公民投票案，依公民投票法規定，連署人數未達法定門檻，補件期限從4月24日至5月23日止，到了期限未依法補提，中選會將依法公告不成立。

張麗善指出，麥寮港改制公投案，第一階段送交30萬份連署書，經查對有效份數為22萬6000多份，經補件期繼續連署，雖經努力但到達成案門檻仍有距離，考量此案無法與其他全國性大選同時舉辦，且恐浪費公帑，最後決定不補件。

張麗善表示，會持續推動麥寮工業港改制為國際商港，在台塑集團總裁王文淵、鴻海集團董事長郭台銘的大力支持下，加上大多數雲林人希望翻轉經濟的期盼，她深信雲林國際商港的實現指日可待。

麥寮港改制公投案，由張麗善於去年4月19日領銜提出，依公投法規定，連署人數經戶政機關查對後由中選會彙整，連署人數30萬3803人，不合規定依法刪除7萬6988人，符合規定人數為22萬6815人，未達門檻，中選會依法通知補件，到5月23日為止仍未補件，中選會預計在5月底前，依法宣告此公投案不成立。

麥寮港改制公投案，在去年11月24日九合一選舉時未能如期一併舉行，張麗善當時表示，選後仍會持續推動；張麗善當選雲林縣長後，今年1月結合工商界相挺，大張旗鼓連署，不過，也有雲林縣議會議員質疑是假議題且很難過關，建議雲林縣政府以行政手段與中央及台塑3方會談，朝工商綜合港方向較可行。

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