六輕氣爆仍談不攏 受災鄉民拿死魚、死鴨抗議

2019-05-27 11:42 聯合報 記者 聯合報 記者 李京昇 ╱即時報導



農漁民帶來死鴨、死魚和死蛤來抗議。記者李京昇／攝影 分享 facebook

台塑六輕上個月發生氣爆，造成農漁業汙染與房舍毀損，至今已過1個多月，受害鄉民仍認為六輕誠意不足，雙方協商仍談不攏，多位民代今天早上9點半號召30多位受害農漁民，帶著死鴨、死魚和文蛤到雲林離島式基礎工業區服務中心抗議，要求中央監督機關醒醒，不要再放任六輕無視地方訴求。

抗議鄉民拉起白布條，高喊「企業無信、政府無能 」口號，並拿出受氣爆影響腐壞的農漁產；受災最嚴重的海豐村，村長陳連對站出來說，氣爆迄今已50天，台塑當初說會從寬從速處理，但到現在仍不聞不問，連日降雨，讓受災的住宅是「外面下大雨、裡頭下小雨」，要求台塑不要再忽略災後重建工作。

縣議員許志豪、許留賓、廖郁賢與麥寮鄉長蔡長昆等人到場聲援。蔡長昆表示，台塑想花錢了事，鄉公所根本不接受8千萬元協調，也希望中央站出來為地方發聲，別讓麥寮鄉民一直在台塑欺壓。

鄉民代表吳明宜也代表提出三項訴求，她說，第一點要求台塑對氣爆造成六輕廠內員工與附近居民的健康把關，第二要求中央工業局訂定賠償機制，並固定提撥盈餘作為未來工安賠償，最後要求工業局在台塑完成損害賠償前，必須監督不讓六輕復工。她隨後向雲林離島式基礎工業區服務中心主任于大千遞交陳情書，盼望主管機關單位能醒來捍衛地方。