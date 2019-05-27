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高鐵雲林站確定增班 7月起每周加開7班次

2019-05-27 10:34聯合報 記者陳雅玲╱即時報導

高鐵雲林站乘客日益增加，但每小時僅一班次，對南來北往的乘客相當不便，雲林縣長張麗善、立委劉建國與蘇治芬等人多次向交通部反映地方需求，台灣高鐵公司今天宣布7月1日起，雲林站每周增開7班次列車。

交通部長林佳龍今天宣布高鐵將在7月1日改點，他表示，高鐵雲林站目前南下、北上每小時僅各有1班，他上任後，雲林縣政府與立委劉建國等人一直關心高鐵增班的評估及規畫。

林佳龍表示，經高鐵整體評估，在這次增加的每周18班車次中，就有7班會停靠雲林站，其中北上增3班、南下增4班，合計7班。

台灣高鐵公司說明，因應乘客平日通勤及商務需求，7月起，周一至周四雲林站南下增開1321車次，台北站發車時間為下午4時，抵達雲林站時間為5時16分，以加強服務平日至北部洽公旅客返回雲林的需求。

自周五下午起至周日期間，雲林站北上增開3班次列，分別為周五下午增加1320車次，雲林站發車時刻為下午4時31分，週日增加1318、1326班次等2班次，雲林站發車時刻分別為下午3時31分及晚上7時31分。

旅客自6月4日凌晨零時起，即可依照新班表購買7月1日開行的各車次車票，後續將依發車前28日的售票規定，逐日開放7月1日以後各車次購票。

劉建國表示，高鐵雲林站增班是很多鄉親殷切期盼，這次增班更是各界不分藍綠，不斷反應積極爭取的成果，他將持續監督高鐵公司相關班次的調配，更會繼續爭取增班，來滿足鄉親及旅客搭車便利性，達成一日生活圈目標。

高鐵雲林站乘客日益增加，但每小時僅一班次，對南來北往的乘客相當不便，雲林縣長張麗...
高鐵雲林站乘客日益增加，但每小時僅一班次，對南來北往的乘客相當不便，雲林縣長張麗善、立委劉建國與蘇治芬等人多次向交通部反映地方需求，台灣高鐵公司今天宣布7月1日起，雲林站每周增開7班次列車。圖／本報資料照
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