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民眾屢次投訴妨礙交通 北港巷弄燈會最後還是拆了

2019-05-27 07:40聯合報 記者李京昇╱即時報導

雲林縣北港工藝坊與雲林縣政府去年元宵節前夕，以共和街、安和街2條老街為展場打造巷弄燈會，直到近日仍是地方亮點，但最近屢遭民眾投訴，迫於無奈文史工作者將燈飾全部拆除。

北港朝天宮在1965年舉辦第1屆元宵節花燈展覽，迄今已有54年歷史，早年的電動花燈與巷弄燈會更造成轟動，可謂台灣燈會原鄉，為營造懷舊主題氛圍，北港工藝坊邀請在地工藝師重現巷弄花燈。

去年燈會結束後，工藝坊仍保留鎮上燈飾、裝置藝術，到了晚上北港街上仍充滿濃濃懷古味道，也成為地方亮點之一，但最近卻有民眾投訴妨礙交通佔據道路，無奈之下工藝坊這兩天時間將巷弄燈會全數拆除，讓許多民眾直呼可惜。

北港工藝坊負責人蔡享潤表示，最近觀光局派兩組行銷團隊要來拍攝北港景點，但可惜北港巷弄燈會已拆除，他們積極推動北港觀光，今年也入圍交通部觀光局2019台灣經典小鎮，但最無奈的是遭少數人抗議，只得拆除還原街道。

縣府文化處、北港鎮公所指出，巷弄燈會去年在元宵節時，遊客反應熱烈，因此配合俗稱「媽祖生」的天上聖母誕辰，保留到上個月23日，但近日屢有民眾投訴，所以責請工藝坊拆除，未來也會持續辦理相關活動，來帶動地方觀光。

北港工藝坊迫於無奈將巷弄燈會全數拆除。圖／蔡享潤提供
北港工藝坊迫於無奈將巷弄燈會全數拆除。圖／蔡享潤提供
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巷弄燈會營造出懷舊氛圍。圖／蔡享潤提供
巷弄燈會營造出懷舊氛圍。圖／蔡享潤提供
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雲林縣北港工藝坊與雲林縣政府去年元宵節前夕，以共和街、安和街2條老街為展場打造巷...
雲林縣北港工藝坊與雲林縣政府去年元宵節前夕，以共和街、安和街2條老街為展場打造巷弄燈會。圖／蔡享潤提供
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北港工藝坊迫於無奈將巷弄燈會全數拆除。圖／蔡享潤提供
北港工藝坊迫於無奈將巷弄燈會全數拆除。圖／蔡享潤提供
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北港工藝坊迫於無奈將巷弄燈會全數拆除。圖／蔡享潤提供
北港工藝坊迫於無奈將巷弄燈會全數拆除。圖／蔡享潤提供
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北港朝天宮台灣燈會
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