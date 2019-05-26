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洽公別走錯 台南市警局少年及婦幼隊搬入永康

2019-05-26 22:29聯合報 記者謝進盛╱即時報導

台南市政府警察局所轄婦幼警察隊、少年警察隊搬新家；陸續從台南市區、新營、歸仁，遷入原永康警分局廳舍合署辦公，預計28日前全部到位，市警局說，希望警政業務可望發揮更大作用。

台南市幅員遼闊，市警局雖在新營，但因廳舍空間不足，所轄單位四散；除了市刑大、保大、少年落腳新營市郊的原南縣團管區、新營憲兵隊，交通大隊隊部、婦幼隊都在市區，甚至因業務考量，在歸仁、安南區還有少年隊南區分部、刑大安南隊部，讓外界看了霧煞煞。

基於業務考量，市警局重新檢視現有廳舍機關配置，永康警分局搬遷至大橋重劃區後，因建物僅剩龍潭派出所，市警局陸續安排少年隊、婦幼隊移撥，婦幼隊從原來中西區友愛市場，少年隊從新營、歸仁搬遷，兩單位共計70 多人。

據知，過程一度還出現阻力，經市警局以「業務需求」強勢主導化解。其中，婦幼隊28名警力上周五已先進駐，少年隊28日前44名全員到位，而少年隊在新營憲兵隊廳舍，未來將由市警局保安大隊進駐。

市警局人員說，婦幼隊原在友愛市場，人員相對不足，隊部還有槍械，會有安全顧慮；少年隊原分散新營、歸仁，業務推動溝通過程不便，未來兩單位進駐後，加上還有原來龍潭派出所，警力集中，也能在治安推動上更上手；且當地緊鄰永康交流隊，附近生活機能完備 。不過，因近來發展迅速，停車將是頭痛問題。

據悉，原市刑大安南分部也將同步進駐，因無空間只好作罷，仍暫時在安南區，短期內應不會有異動。

台南市政府警察局所轄婦幼警察隊、少年警察隊搬新家；陸續從台南市區、新營、歸仁，遷...
台南市政府警察局所轄婦幼警察隊、少年警察隊搬新家；陸續從台南市區、新營、歸仁，遷入原永康警分局廳舍合署辦公。圖/翻攝自永康警分局龍潭派出所臉書
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警察憲兵頭痛
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