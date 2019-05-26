歷經旱災與豪雨肆虐無恙 台南市農損有限農戶可安心

2019-05-26 17:00 聯合報 記者 聯合報 記者 謝進盛 ╱即時報導



日前豪雨部分一期稻作倒伏情形。圖/台南市政府農業局提供 分享 facebook

台南市年初歷經旱災及本月豪雨肆虐，農作生長引發關切，經農業局長李朝塘連續兩周安排周六、日，邀請農業專家持續會勘，確認受損面積不大，其中，著名的文旦受損約5％，影響不大。

李朝塘在昨、今會同台南區農業改良場、農糧署南區分署、區公所等單位，勘查台南市今年1期水稻在517豪雨受災情形，台南市水稻種植面積1萬4千公頃左右，主產區為後壁、柳營、白河、官田、六甲等地區，水稻倒伏面積約194公頃，損害程度6％。

李朝塘說，根據氣象資料，天候已逐漸穩定，預期台南的水稻，今年品質會很好，價格高，台南市農業局已發函給各區公所，請農民不要搶收，並舉辦多場講習，教農民如何預防稻熱病，增加產量。

市政府農業局表示，今年一至二月間，台南市文旦受旱災影響，開花不是很理想，李朝塘擔心今年產量減少，本月21日主動邀請農業試驗所嘉義分所、台南區農業改良場、農糧署南區分署、區公所等組成勘查小組，前往麻豆區主產區9區段、下營區1區段會勘文旦生產情況。

李朝塘表示，經專家勘查麻豆、下營兩區共計557公頃文旦果園，發現個別園區早晚花、著果率高低差異性較大，平均產量較常年減少5%，未達啟動現金救助標準，損失尚在可控制範圍內。

另項蓮霧，台南市種植面積34公頃，年產量約333公噸，主要產地為南區、玉井、南化、新市，農業局昨也邀請台南區農業改良場、農糧署南區分署、區公所等組成勘查小組，前往新市區會勘蓮霧生產情況。