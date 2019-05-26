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北台南家扶肉粽送弱勢 外配犧牲假日感恩回報社會

2019-05-26 14:37聯合報 記者謝進盛╱即時報導

北台南家扶中心「家扶牌」肉粽飄溫馨；69歲陳柑（左二）除感謝家扶多年來協助，特帶...
北台南家扶中心「家扶牌」肉粽飄溫馨；69歲陳柑（左二）除感謝家扶多年來協助，特帶二孫女瑄瑄（左一）一起來參與。記者謝進盛／攝影
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「家扶牌」肉粽飄送濃濃人情味；北台南家扶中心今由佳里展愛志工隊結合社會各界資源，邀請扶助家庭43戶86位親子，合力完成245串4千900顆愛心粽的艱難任務，讓受扶助家庭提前度過溫馨的端午佳節，不少外配還犧牲休假參與其中，更添溫馨。

「這是我第一次來，能回饋社會很開心！」從印尼萬隆遠嫁來台的38歲許美秀，先生過世多年，平常在佳里區一處麵攤幫忙，今天正好放假，她一早就來幫忙包粽子、洗粽葉等；雖然身手不是那麼熟稔，她說能有機會盡一分心力，休假沒休息還是很開心。

佳展志工隊隊長郭雪勤說，這項端午愛心活動已有24年，從當年志工鄭秀珍因不捨家扶兒看到家家戶戶包粽的羨慕心情而發起，感謝社會大眾肯定及認同，多年來雖原物料仍持續上漲但愛心絕不喊卡。

這次活動透過網路社群及志工夥伴號召，短短一周便募集到所有食材，讓「家扶牌」肉粽依然可以傳愛弱勢，志工夥伴們從選米、挑粽葉、食材篩選每一細項絕不馬虎，今晨更是六點就早起出門，張羅鍋具及確認食材，人人雖忙翻但卻十分開心。

佳里展愛隊今年特別邀請10名青少年跟著技藝純熟的婆婆媽媽，學習包粽傳統技藝，佳展志工隊榮譽隊長陳信銘表示，孩子多半只懂得吃粽，卻不知道包粽複雜程序，期能藉此讓古法得以繼續傳承。

隔代教養的69歲陳柑阿嬤除感謝家扶多年來協助外，她說能參與包粽也關心其他弱勢家庭覺得很開心，懷著「感恩的心」來參與，今年特地帶二孫女瑄瑄加入其中。

北台南家扶督導吳宜菁表示，現扶助1千多戶家庭，除約七成為單親，有近二成為隔代教養家庭，因粽子食材近年大漲，已不到二成家庭會自行包粽，弱勢兒也很難體會節慶氣氛，感謝佳里展愛隊及其親友團出錢出力，4千900顆粽子，除現場享用及每戶家庭各獲一串，其餘並由社工及義工限時專送至弱勢家庭手中，共享富有人情味的「家扶牌」肉粽。

北台南家扶中心「家扶牌」肉粽，準備外送至弱勢者家中共享端午，飄送濃濃人情味。記者...
北台南家扶中心「家扶牌」肉粽，準備外送至弱勢者家中共享端午，飄送濃濃人情味。記者謝進盛／攝影
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北台南家扶中心「家扶牌」肉粽，準備外送至弱勢者家中共享端午，飄送濃濃人情味。記者...
北台南家扶中心「家扶牌」肉粽，準備外送至弱勢者家中共享端午，飄送濃濃人情味。記者謝進盛／攝影
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