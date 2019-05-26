家扶基金會邀請600位慢飛天使 遊玩劍湖山圓夢

2019-05-26 13:36 聯合報 記者 聯合報 記者 李京昇 ╱即時報導



不少慢飛家庭是首次親子同遊。圖／家扶基金會提供 分享 facebook

家扶基金會昨天邀請來自雲林、彰化與台中等地的慢飛天使家庭共計600人，來到劍湖山世界主題遊樂園遊玩，盼望讓可能礙於孩子行動不便、情緒不佳或者經濟能力有限的慢飛家庭，也有機會帶著孩子走入遊樂園，享受親子同樂時光。

家扶基金會主任藍元杉、雲林家扶主委陳燦勳等人到場共襄盛舉，並將「關愛、勇氣、信心、力量、健康與感恩」等標語一一掛上樂園摩天輪，象徵邀請這些慢飛天使家庭一起共乘這座「幸福摩天輪」。

就讀雲林家扶發展學園6歲大的瑄瑄，不曾到遊樂園玩過，家中經濟全靠瑄瑄媽媽在工廠打工維生，她的母親也曾想帶著瑄瑄與外婆一起到樂園玩，但想到全家人的票價是一個禮拜的生活費，就讓瑄瑄媽媽打退堂鼓。

瑄瑄媽媽說，她一直想要帶瑄瑄出遊，但無奈去樂園玩的錢，幾乎等於瑄瑄醫療復健或是接送療育的交通油資，很高興家扶這次的邀請，讓他們全家人首次到遊樂園遊玩，瑄瑄第一次坐上旋轉木馬、摩天輪等遊樂器材，開心得溢於言表。

藍元杉表示，家扶基金會投入早療服務已20餘年，本次邀請雲林、彰化與台中等中區發展學園所服務的家庭150戶、600人，共同前來劍湖山世界遊玩，是希望透過遊樂設施，讓慢飛天使們有視覺、觸覺與聽感官刺激，也學習等待、社交等技巧。