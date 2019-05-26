月桃花開樂活慢跑義仁庄 欣賞三級古蹟和吊橋美景

2019-05-26 13:22 聯合報 記者 聯合報 記者 謝恩得 ╱即時報導



延續去年的義仁村小旅行，今年規劃環庄的路跑活動。圖／竹崎鄉公所提供 分享 facebook

「2019年月桃花祭-樂活慢跑義仁庄」環庄馬拉松賽，今天清晨在嘉義縣竹崎鄉義仁村熱鬧展開，來自嘉義縣市愛好慢跑及在地鄉親親約350人參加，由竹崎鄉長曾亮哲、縣議員詹黃素蓮、代表會副主席蔡瀧賢等人鳴槍起跑，沿166縣道坪頂跑進了義仁村庄，來自法國的吉雷米以24分完成6.3米環庄賽程，最後一批也在9點前完成比賽，雖然汗流夾背，但大家都更覺得活力十足。

竹崎鄉義仁村「寺廟多、古蹟多、水果多」聞名，以前是嘉義著名觀光景點清華山風景區，有三級古蹟德源禪寺、阿里山忠王吳鳳故居、吳鳳陵墓、長達200米義仁吊橋、清雍正年間興建的灌溉渠道中興圳，近年來設置月桃生態區、太陽光電屋都獨具特色。

義仁村長林紀銘為推廣家鄉景觀及產業，延續去年的義仁村小旅行，今年規劃環庄的路跑活動，同時還將自家（阿水伯自然農場）以鳳梨酵素加高粱酒粕有機放養的走山雞，特別提供出來，讓最先完成路跑社區巡禮的10位選手作為獎勵。