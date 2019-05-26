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女子遭蜂螫休克 救護員線上請示醫師處理救回一命

2019-05-26 13:14聯合報 記者莊琇閔╱即時報導

台南市25日一名林姓女子遭蜂螫，一度休克意識昏迷休克 幸好救護人員即時在救護車上請示醫師，注射腎上腺素，患者在注射後清醒。

台南市消防局保西分隊救護車昨天下午獲報後趕往林姓救護，到達現場後救護人員林昭逸、宋致昇發現69歲林姓女子昏倒家中、呼叫無反應.經詢問家屬，家屬表示患者25日下午2點左右在田裡工作遭蜂螫，攙扶回家後昏迷，同時救護人員發現他的左手有明顯蜜蜂螫咬傷口，立即評估生命徵象發現意識昏迷、全身盜汗、呼吸喘、血壓83/54(mmHg)、脈搏121 (分/次)。

家屬向救護人員表示，林姓女子是第1次遭蜂螫傷，救護人員依患者生命徵象及平時所學懷疑為急性過敏休克反應，立即將患者搬運上救護車，救護人員除施以袋瓣罩甦醒球，也以無線電回報救指中心，請求線上醫療指導。

指揮中心護理師聯繫並告知醫療指導的成大林志豪醫生，經林醫師線上指導救護技術員施打腎上腺素並儀器檢測生命徵象，林女在送醫途中給藥後幾分鐘症狀已改善、恢復意識，後送到成大醫院做檢查，休養後無大礙。

消防局長李明峯指出，保西分隊首次遇到因生物螫咬導致急性過敏反應的救護，並且透過無線電回報救指中心，請求線上醫療指導施打腎上腺素肌肉注射，讓病患得以得到妥善的照料，使這次救護在關鍵時刻發揮最大效益得以拯救生命。救護業務占消防員工作的8成，所以在每年兩次的救護集中訓練，一定要認真，確實，才能善盡生命救護責任。

救護員在送醫途中經由醫師指導，對遭蜂螫患者急救，救回休克患者一命。圖/台南市消消...
救護員在送醫途中經由醫師指導，對遭蜂螫患者急救，救回休克患者一命。圖/台南市消消防局提供
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