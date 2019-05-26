美國四位州部長到台南小地方 看到這件事覺得非常新奇

2019-05-26 12:51 聯合報 記者 聯合報 記者 修瑞瑩 ╱即時報導



美國疾管局高層及四個州的衛生社會福利部部長上午到台南參訪，前往南區金華里了解社區的生活樣貌。

金華里是全世界唯一獲得聯合國健康社區、安全社區、國際宜居社區等三項大獎的社區， 社區工作做得非常落實，連任10屆的里長柯崑城，將所有的精神都放在社區裡，帶領里民一起進行環境的改造及從事各項的活動，獲獎無數，最近社區為了防治登革熱，還打造香草迷宮，種植許多香草花木以驅蚊，之前還用回收雨水在社區里活動中心裡面，打造小橋流水。

包括美國阿肯薩州社會福利部部長Cindy Gillespie、蒙大拿州衛生與社福部部長Sheila Hogan、北達科他州社會福利

部部長Christopher Jones、加州衛生部部長Karen Smith、美國疾病管制局國家、部落、地方和地區支持中心處長José T.Montero、美國杜克大學政策與組織管理研究中心主任Pikuei Tu等上午在衛福部官員的陪同下南下台南，明天則將在台北參加台美衛生福利政策研討會。