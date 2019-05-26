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影／要優先為朴子拚經濟！郭台銘稱讚年輕女市長

2019-05-26 12:39聯合報 記者卜敏正╱即時報導

鴻海董事長郭台銘今天上午到嘉義縣朴子市，陪家扶中心孩童包粽子，朴子市長吳品叡全程陪同，郭台銘在活動結束前，特別拉起吳品叡的手，稱讚吳品叡年輕有為「將綠地變藍天」，他也要為朴子拼經濟，優先協助朴子市發展。

郭台銘說，朴子市本來是藍天，後來變成綠地很長一段時間， 但去年國民黨這位年輕人（註：吳品叡為無黨籍，屬於親國民黨）能夠在這裡當選 成為年輕女市長，他一定要來這裡恭喜她。

郭台銘說，據他了解這裡綠藍比例是7比3，在這這麼艱困地方參選並當選，真的很不簡單，這也證明國民黨不是沒有年輕人才，他跟吳品叡請教朴子問題，吳品睿相當了解，未來針對朴子拼經濟，他一定要全力協助吳品叡，把朴子市經濟拼起來。

郭台銘隨後也發出新聞稿說明，朴子市長現在是無黨籍的，但是比較親近國民黨。 吳品叡則認為這是郭台銘一時口誤、她不在意，重點是要把事情做好，讓朴子市民感受到朴子改變了，也會持續跟郭台銘團隊聯繫，讓郭一起幫朴子市拚經濟。

「我最痛恨貪腐！」郭台銘說，剛剛有幾位嘉義縣民跟他講，過去嘉義縣國民黨有很多貪腐，所以老百姓對國民黨不滿意，他若當選中華民國總統，一定要肅清吏治。他記得在國民黨進中央黨部時就講過「貪腐的、要錢的不要進到國民黨」，所以在嘉義縣他要呼籲，一定要把「肅清吏治」作為首要法案來執行，讓國民黨贏回大家信心。

郭台銘稱讚朴子市長吳品叡年輕有活力，他要優先協助朴子市發展。 記者卜敏正／攝影
郭台銘稱讚朴子市長吳品叡年輕有活力，他要優先協助朴子市發展。 記者卜敏正／攝影
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郭台銘稱讚朴子市長吳品叡年輕有活力，他要優先協助朴子市發展。 記者卜敏正／攝影
郭台銘稱讚朴子市長吳品叡年輕有活力，他要優先協助朴子市發展。 記者卜敏正／攝影
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國民黨郭台銘
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