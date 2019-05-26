北台南家扶動員包粽 4900顆分贈弱勢家庭

2019-05-26 12:21 中央社 台南26日電



北台南家扶中心結合社會各界贊助資源，今天邀請43戶受扶助家庭合力完成4900顆愛心粽。多名青少年跟著長輩體驗包粽，直呼真是不容易，所有粽子將分享給弱勢家庭。

北台南家扶中心佳里展愛志工隊隊長郭雪勤受訪時表示，包粽子的端午關懷活動是志工隊的年度盛事，從當年志工鄭秀珍發起至今已24年；愛心粽也從一開始的100顆，增加到現在的近5000顆。雖然原物料價格持續上漲，但愛心絕不喊卡。

郭雪勤表示，今天的活動透過網路社群及志工夥伴號召，短短一週內就募集到所需食材，讓充滿濃濃人情味的「家扶牌肉粽」可以延續。包粽子的細節絕不馬虎，志工們今天一大早就出門，張羅鍋具及確認食材，大家雖然忙翻了，但卻十分開心。

跟著阿嬤到場學習包粽子的青少年瑄瑄說，今天第一次包粽，好不容易學會了包餡，卻不知道怎麼綁粽；阿嬤忍不住出手相救，她才驚覺包粽原來是門大學問。希望以後也能以阿嬤教導出來的好手藝，繼續傳承古早味。

北台南家扶中心督導吳宜菁表示，中心扶助的家庭有許多是單親及隔代教養，大人平時忙於家計，加上粽子食材近年大漲，已不到20%的家庭會自行包粽，弱勢兒也很難體會節慶氣氛。今天的4900顆粽子除現場享用及每戶家庭各獲一串外，其餘3000多顆將分贈弱勢家庭，共享家扶牌肉粽。