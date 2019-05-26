6分鐘黃金救援 台南市消防人員到長照安養機構宣導CPR

2019-05-26 11:09 聯合報 記者 聯合報 記者 黃宣翰 ╱即時報導



消防署統計，過去10年全台醫療院所、安養機構火災意外高達9件，奪走37條寶貴性命；對重度臥床的植物人而言，如果火災來臨，難以自行避難。台南市消防局今天說，南市消防局3個內完成全市115間長照、安養機構場所（心肺復甦術）CPR暨AED宣導教學，期望由照顧機構人員，於黃金6分鐘內進行初步的急救處置，提高患者存活率。

緊急救護科長謝榮仁說，當人的心跳停止後若沒有及時處理，短短4至6分鐘腦部可能就會因為缺氧而受損，10分鐘後大腦極有可能永遠死亡，許多到院前無呼吸心跳的患者，報案者求救後就開始等待，而浪費心跳停止後4至6分鐘的黃金急救時間，如果能及早開始做心肺復甦術（CPR），也能減少患者腦部損傷情況。

台南市消防局不僅希望患者能存活，更希望的是能健康地走出醫院，決定先以長照、安養機構為優先對象，培養第一線急救者，給予患者更全面的照顧。