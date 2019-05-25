郭台銘訪檜意森活村 打造新朝聖景點

2019-05-25 22:33 聯合報 記者 聯合報 記者 姜宜菁 ╱即時報導



鴻海集團董事長郭台銘今天南下嘉義市，嘉義市長黃敏惠以地主身分陪同，帶郭董走訪在地最夯的觀光景點檜意森活村，民眾爭相合照，擠得現場水洩不通。市府觀光新聞處安排兩人登高合影，並將腳下大石頭命名為「郭台銘石」，期待藉由郭董的超高人氣，能為嘉義市增添一處新朝聖景點，帶來觀光熱潮。

「拚經濟不應該是口號，而是正式的行動。」黃敏惠強調，台灣經濟發展令人憂慮，雲嘉南作為台灣穀倉，而嘉義市更是民主聖地，民主真諦和最基層的民情都在這裡，相信拚民主、拚經濟都要從嘉義市來出發。黃敏惠熱情歡迎郭台銘來到嘉義市，「要投資，現在嘉義市是最好的機會」！

郭董今日展現超高人氣，大批支持者熱情簇擁請求簽名，100公尺的路走了1小時；黃敏惠盼他的到來，能讓更多人能看到嘉義市的美景、美食和美的事物。