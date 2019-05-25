郭台銘訪檜意森活村 打造新朝聖景點
鴻海集團董事長郭台銘今天南下嘉義市，嘉義市長黃敏惠以地主身分陪同，帶郭董走訪在地最夯的觀光景點檜意森活村，民眾爭相合照，擠得現場水洩不通。市府觀光新聞處安排兩人登高合影，並將腳下大石頭命名為「郭台銘石」，期待藉由郭董的超高人氣，能為嘉義市增添一處新朝聖景點，帶來觀光熱潮。
「拚經濟不應該是口號，而是正式的行動。」黃敏惠強調，台灣經濟發展令人憂慮，雲嘉南作為台灣穀倉，而嘉義市更是民主聖地，民主真諦和最基層的民情都在這裡，相信拚民主、拚經濟都要從嘉義市來出發。黃敏惠熱情歡迎郭台銘來到嘉義市，「要投資，現在嘉義市是最好的機會」！
郭董今日展現超高人氣，大批支持者熱情簇擁請求簽名，100公尺的路走了1小時；黃敏惠盼他的到來，能讓更多人能看到嘉義市的美景、美食和美的事物。
市府表示，「檜意森活村」是全台第一個森林文創園區、最大的日式建築官舍群，一向是遊客必遊景點。整個園區共有29棟木造歷史建築，佔地約3.4公頃。訪客在此除可欣賞木造歷史建築之美、感受濃厚日式風情外，各店鋪展售的知名特產、美食飲料及文創商品等亦值得細細品味。相信郭董人氣加持，能吸引更多遊客前來參觀。
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