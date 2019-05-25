堅持8年文化踏查 台江青春伴行愈走人愈多

2019-05-25 20:13 聯合報 記者 聯合報 記者 邵心杰 ╱即時報導



「今年來到第8年了」台南社大台江分校等推動台江青春伴行，今天下午共有250多名師生以徒步方式，沿著山海圳綠道，渡四草湖，訪台江國家公園，再登北汕尾海岸線、鹿耳門溪口，體驗台江先民相放伴拓墾家園的艱辛歷程，共同倡議守護家園，保育環境，全長23公里，參與者說「走過一趟後，身心靈都有不一樣的感受」。

社大台江分校執行長吳茂成說，台江青春伴行源於海佃國小「小台江」親師生設計的台江青春夜行，踏溯台江歷史及環境文化，成為學生畢業前的最佳成年禮。海尾朝皇宮、社大台江分校及台江國家公園為進一步落實家園守護圈，大道公保境護生理念，特別規畫成台江青春伴行，普及更多老中青三代與學子可以伴行的簡易路線。

從海尾朝皇宮出發，沿著山海圳綠道、遊四草湖、北汕尾海岸線、鹿耳門溪，再抵達鹿耳門天后宮，以徒步方式踏溯台江最核心的環境及歷史文化現場，全長23公里，可說是踏溯台江文化的朝聖之路，今年已是第8年。

下午共同250多位親師生，老中青三代陪伴在地學子參與台江青春伴行，今年更有遠從北門三寮灣的三慈國小，由校長黃三和帶領16位學生參與。黃説，很高興今天有機會帶孩子參與青春伴行，從實際參與公民行動中，培養孩子認識我們居住的地方，愛護鄉土的情懷。

長安國小老師翁育民表示，因為平時會在課堂上跟學生介紹台江文化，也帶他們認識學校周遭環境，尤其畢業前夕帶學生到台江內海走一趟，從農田到魚塭、鹽田到海邊，再回到農村，先民如何在這塊土地發展出不同產業，相信這一段路程可以帶給學生，不管是身心靈都能有不一樣的感受。