不忍阿嬤獨守山上果園 女中士棄軍種木瓜收入更高

2019-05-25 20:10 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑玲 ╱即時報導



台南市山上區新農人今年31歲張雅柔，原在軍中服務已升到中士，因不忍80歲阿嬤張招治獨守山區農地，4年前放棄升士官長機會選擇退役，先到澳洲農場打工兩年，再返回山上種木瓜也陪伴阿嬤，回鄉兩年管理一千多坪栽種網室木瓜，務農年所得比在軍中薪水還好，她也經營吉田商行粉絲專頁，擁有不少粉絲，並協助其他農民行銷農產品，獲台南市長黃偉哲頒發傑年農民表揚。

張雅柔老家在台南市山上區山區內，因謀生不易，父親很早就帶著一家五口搬到台南市區，山上的阿公在60多歲就過世，獨留阿嬤張招治在山區守護農地，張雅柔國中畢業後就讀士官學校，在軍中任職時，每當回到山上探望阿嬤，最懷念的滋味就是吃阿嬤親自種植的芒果、木瓜等水果，每當看到80歲阿嬤，得親自採收芒果，並騎機車載到幾十公里遠的大內市場去叫賣，就很不捨，經常暗中流淚。

張雅柔4年前已升至中士，她放棄升士官長的機會決定退役，先到澳洲打工遊學2年，發現當地水果都很難吃，但水果價格卻很穩定，更加懷念故鄉阿嬤甜美的芒果和木瓜，回國後決定當一名新農人，跟著舅舅學種台農二號紅肉木瓜，2年來，只有心愛的守護犬「保鑣」陪伴，皮膚也曬成黑木炭，但她怡然自得，還下定決心要種出最完美的紅肉木瓜與消費者分享。