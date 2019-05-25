南科園區選拔平權優良廠商與優良從業人員 今天表揚
南科管理局今天在樹谷音樂廳舉辦表揚活動暨音樂會，表揚65名園區廠商優良從業人員，各公司高階主管上台頒獎，贈送花束與紅包獎金表達祝賀。
科管局表示，活動主題「光榮的起點」，象徵南科英雄將園區視為追求人生目標理想的起點，用辛勤汗水構築出閃閃發亮人生金字塔，這份榮耀不僅讓人可以「幸福定居、成就實現、生活提升」，也可以一同分享一同驕傲。另有聯電、住華、南茂、瀚宇彩晶、熒茂光學、台灣賽諾世、長興開發、川益科技等8家職場平權優良廠商，也接受表揚。
科管局長林威呈表示，在這個光榮與感恩的日子，由衷感謝每個在南科勤奮工作、認真打拼的員工，更加感謝每個員工的家人與親屬們，「有你們真好、有你們才能成就光榮的自己，有你們才有南科今日的進步與成長。」
有獲獎人表示，從工作中獲得成就感、和這次獲獎的肯定，是自己持續努力下去的最大動力；也有人說，雖然家住高雄，但因為很喜歡這份工作，也願意每天車子來回南科上班；也有人表示，在平常生活中看到公司製造的電子產品，那種成就感無法言喻；更有人表示，他要感謝太太在家照顧小孩，讓自己無後顧之憂在職場打拚，他們要把這份榮耀與家人一起分享。
活動串連微電影三部曲「成就人生、幸福人生、完整人生」，詮釋南科英雄的職場與生活，並邀請音樂實力堅強的南科實中管樂團及南科實小
合唱團配合演出，以音樂饗宴獻給南科人，最後，舞台唱起「我要的幸福」要讓大眾帶著工作價值感、家庭美滿感，同時帶回滿滿的榮耀為幸褔的將來繼續努力。
獲獎優良從業人員如下：群創光電李佩嬬、李孟儒、郭宗翰、郭雅慧、陳祐生、歐祥程、鄭暐瀚、鄭麗琴、李怡瑾、李曜浚、高健洲、許峻維、郭春生、陳皇瑞、陳清煒、劉智翔、蔡鎔壑。台積電王淑萍、吳家瑋、李柏嶢、林彥亨、姜億如、曾心蘭、游晴瑩、黃彥諭、黃雅淑、蔡依株。 台灣穗高王孝軒、余昀霖、辜詩芸、謝宜潔。南茂科技林信均、陳威志、陳建程、曾麗芬。聯華電子任政恕、林芷聿、陳美芬、鄭慧慈。 瀚宇彩晶鄭皓升、顏志霖。茂迪周芷怡、許淑瓊、蘇珮貞。台灣康寧陳弘旻 、歐承諺。住華科技吳秀美、湯素碧，廣泰金屬謝郭金卿，艾爾斯半導體楊美琪，東麗尖端薄膜陳志遠，全球安聯洪宜苹，台灣明尼蘇達胡志信，東台精機黃金華、莊丞超，琳得科精密塗張傳吉，台灣日東光學吳東恩，鑫科材料科技楊卉榛，正達國際光電陳政仁，聯華生技林岫青，直得科技蔡孟容，萬潤科技林漢聲，聯潤科技李懋沂，中強光電林建達，台灣賽諾世黃文政
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