南科園區選拔平權優良廠商與優良從業人員 今天表揚

2019-05-25 19:30 聯合報 記者 聯合報 記者 周宗禎 ╱即時報導



南科管理局今天在樹谷音樂廳舉辦表揚活動暨音樂會，表揚65名園區廠商優良從業人員，各公司高階主管上台頒獎，贈送花束與紅包獎金表達祝賀。

科管局表示，活動主題「光榮的起點」，象徵南科英雄將園區視為追求人生目標理想的起點，用辛勤汗水構築出閃閃發亮人生金字塔，這份榮耀不僅讓人可以「幸福定居、成就實現、生活提升」，也可以一同分享一同驕傲。另有聯電、住華、南茂、瀚宇彩晶、熒茂光學、台灣賽諾世、長興開發、川益科技等8家職場平權優良廠商，也接受表揚。

科管局長林威呈表示，在這個光榮與感恩的日子，由衷感謝每個在南科勤奮工作、認真打拼的員工，更加感謝每個員工的家人與親屬們，「有你們真好、有你們才能成就光榮的自己，有你們才有南科今日的進步與成長。」

有獲獎人表示，從工作中獲得成就感、和這次獲獎的肯定，是自己持續努力下去的最大動力；也有人說，雖然家住高雄，但因為很喜歡這份工作，也願意每天車子來回南科上班；也有人表示，在平常生活中看到公司製造的電子產品，那種成就感無法言喻；更有人表示，他要感謝太太在家照顧小孩，讓自己無後顧之憂在職場打拚，他們要把這份榮耀與家人一起分享。

活動串連微電影三部曲「成就人生、幸福人生、完整人生」，詮釋南科英雄的職場與生活，並邀請音樂實力堅強的南科實中管樂團及南科實小

合唱團配合演出，以音樂饗宴獻給南科人，最後，舞台唱起「我要的幸福」要讓大眾帶著工作價值感、家庭美滿感，同時帶回滿滿的榮耀為幸褔的將來繼續努力。