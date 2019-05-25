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陳吉仲開的支票 麻豆啟動收購100萬斤大果文旦

2019-05-25 18:51聯合報 記者吳淑玲╱即時報導

農委會主委陳吉仲3月到麻豆區參加柚農座談會，允諾補助收購100萬斤（大果）文旦，以穩定價格，麻豆區農會本周啟動，總幹事孫慈敏表示，收購大果文旦每台斤至少10元以上，採先申報再收購，本周是產銷班員，28日至31日（下周二至周五）是一般果農，請備妥資料自行到農會供銷部登記。

孫慈敏指出，農委會收購價各尚未決定，但麻豆農會去年收購價格每台斤10元，今年一定不會少於10元，以麻豆區一年產量估算約2萬2000公噸，以兩成數量收購大果，將加工拓展文旦的多元用途，像柚子茶及人蔘柚等，還有夏天熱賣的柚子冰淇淋和柚子清冰，果肉和果皮都可利用，也會媒合給其他加工廠。

台南麻豆文旦主打中秋節送禮，但今年遇到中秋節和白露（文旦收成期）距離只有4天，文旦面臨產銷的壓力，孫慈敏說，麻豆比其他文旦產地的好處是天氣較熱，文旦採收都比較早，可以提前銷售，加上農委會補助收購100萬台斤的大果，可減少非規格品進入鮮果市場，也有助穩定文旦價格；下營區農會總幹事黃冠霖說，下營區文旦較無大果問題，因此今年沒有收購。

麻豆區農會收購數量及辦法，是每公頃1500公斤（數量到停止收購）；一般農民申報時必須有地段、地號、面積、樹齡及檢附所有權狀影本，洽詢電話供銷部（06）5722437、推廣部（06）5722007轉261

麻豆區農會啟動大果文旦收購申報。記者吳淑玲／攝影
麻豆區農會啟動大果文旦收購申報。記者吳淑玲／攝影
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麻豆區農會啟動大果文旦收購申報。記者吳淑玲／攝影
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文旦中秋節農委會
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