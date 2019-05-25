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阿里山茶葉合作社春茶頒獎 今年產量略減但品質更佳

2019-05-25 18:18聯合報 記者謝恩得╱即時報導

嘉義縣阿里山茶葉生產合作社今天舉行108年春茶比賽頒獎，金萱組特等獎的劉曉雅和烏龍組特等獎林桂枝獲得縣長翁章梁、立委陳明文和蔡易餘頒獎鼓勵。

頒將典禮番路鄉仁義湖岸大酒店舉行，翁章梁表示，全國出產高山茶的地區並不多，阿里山高山茶是優質的金字招牌，在國內外市場，都有很高的評價。此外，阿里山茶葉生產合作社針對行銷、一條龍服務下了很大的功夫，透過行銷提升茶的價格，他也歡迎民眾購買品質保證的阿里山高山茶當做年節送禮最佳選擇。

阿里山高山茶推手陳明文表示，阿里山高山茶是世界認證的國際品牌，生長在海拔1500公尺以上的阿里山茶葉，有著全台最好的茶區及頂尖的製茶技術，阿里山生產的好茶，讓人一喝就著迷。

阿里山茶葉生產合作社理事主席蔡惠櫻指出，今年春茶的製茶技術極佳，同時茶農更配合農委會實施「台灣農產品生產追溯條碼（ QR-code）制度」，所有得獎茶葉都通過嚴格農藥殘留檢驗，在安全與品質都絕對沒有問題。

獲獎名單金萱組特等獎明記茶業劉曉雅，頭等獎 龍頂製茶沈采真、龍頂製茶王忠義，雙頭等劉曉雅，另有金質獎和優良獎。

烏龍組特等獎名峰製茶林桂枝，頭等排名1名禾成茶業葉進成，頭等獎銘峰製茶蘇柏彰，櫻田茶道文化會館蔡惠櫻，雙頭等櫻田茶道文化會館伍成琴，另有金質獎和優良獎。

今年春茶競賽參賽點數共221件，其中金萱組104件，烏龍組117件；金萱組淘汰率37.5%，烏龍組淘汰率42.7%，這次淘汰茶樣常見缺點是烘焙控制不當，產生火高的雜味、發酵不足，導致菁味或臭菁味，茶湯過於粗澀或苦澀，以及因製茶過程缺失導致茶湯滋味過淡等，經評審後入圍的茶樣都達到春季優良茶的品質。

縣長翁章梁（左三）表示，阿里山高山茶是優質的金字招牌，在國內外市場，都有很高的評...
縣長翁章梁（左三）表示，阿里山高山茶是優質的金字招牌，在國內外市場，都有很高的評價。記者謝恩得／攝影
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烏龍組特等獎名峰製茶林桂枝。記者謝恩得／攝影
烏龍組特等獎名峰製茶林桂枝。記者謝恩得／攝影
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金萱組特等獎明記茶業劉曉雅。記者謝恩得／攝影
金萱組特等獎明記茶業劉曉雅。記者謝恩得／攝影
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阿里山生產合作社翁章梁
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