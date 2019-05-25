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台南1170位新農人 140人年收逾百萬

2019-05-25 11:46聯合報 記者吳淑玲╱即時報導

台南市政府農業局新農人輔導計畫從101年開辦至去年底，共培育1170位新農人，年收入逾百萬者達到140名。農業局分析主要從事的產業有畜牧、漁業及種水稻、蓮花等，為幫助新農人拓展銷售管道，自6月份起周周都有展售活動，首度前進市區的永華市政中心（台南市政府），每月第一個周五，6月6日第一場是端午節前夕，還將加碼包粽子，讓消費者直接跟農夫採買新鮮農產品！

農業局主任祕書吳威達表示，新農人主要有這些特質，種植健康、安全及友善環境農業，擅長網路行銷，還有喜歡和消費者接觸，能達到百萬年收者，通常會結合農業體驗等，創造多元收入；在1170位新農人中，有些人剛投入農業，或栽種面積不大，就很需要開拓更多銷售管道及提升其知名度。

台南市農業局每月的最後一個周五上午，在民治市政中心一樓大廳（舊台南縣政府）舉辦的「台南菜市長」展售會已行之有年，現場除了新農人種植的蔬菜水果、新鮮魚類，還有多肉盆栽、農產加工品及農村再生社區的好產品，為服務市區消費者，從6月份起特別加碼固定每月的第一個星期五在永華市政中心B1廣場舉辦展售活動，以服務更廣大的消費群。

吳威達說，台南菜市場「線上訂菜、線下取菜」的銷售平台，像永華市政中心也是市區的取菜單，但消費者從沒有見過農夫，這次增加每月第一個周五在永華市政中心，也可說是新農人和消費者的見面會，將在地生產、在地消費的理念落實在市民朋友的生活中，拉近生產者與消費者間的距離，市民朋友也能獲得更新鮮健康且低食物里程的生鮮蔬果。

台南新農人 展售時間

每月第一個周五 永華市政中心Ｂ１廣場9:30-12:30

每月第一個周六 里仁新營門市前廣場 9:00-14:00

每月第二個周五 大成安心購永康展售中心 15:00-18:00

每月第三個周六台南應用科技大學多功能展演中心(正南五街)南應大青食樂市集10:00-15:00

每月第四個周六 永康區農會永鮮農甜門市 10:00-14:00

每月最後第一個周五民治市政中心１樓大廳9:30-12:30

台南新農人市集將首度進駐到市區永華市政中心。圖／台南市農業局提供
台南新農人市集將首度進駐到市區永華市政中心。圖／台南市農業局提供
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農村再生粽子端午節年薪
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