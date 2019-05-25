台塑企業太保設廠長年回饋 邀劇團公演台上台下同歡

2019-05-25 08:06 聯合報 記者 聯合報 記者 謝恩得 ╱即時報導



王詹樣公益信託為推動台灣特色文化發展，今年再次邀請知名演藝人員趙自強創立的「如果兒童劇團」，昨晚到嘉義縣太保市南新國小操場熱鬧開演，這是王詹樣公益信託第二次贊助劇團在太保市演出，每次都獲得極大迴響。

劇團設計豐富好玩的互動橋段，讓場景從台上延伸到台下，小朋友們跟著唱跳，一起跟著大野狼出發，拯救小紅帽，讓小朋友們在學校操場裡 High 翻天。

台塑企業在太保市設廠39年，創造在地就業機會，同時長期回饋地方，921地震及莫拉克風災後，在嘉義縣許多學校新建校舍，其中太保市就有安東、南新、新埤、太保等國小，以及太保國中、永慶高中計6所學校。

「王詹樣公益信託」是台塑企業創辦人王永在為紀念及追思母親，於2006年以個人名義捐助成立，長期投入教育、醫療、社會福利、體育發展等社會公益事業，9年來贊助劇團下鄉公演，包含明華園戲劇團、亦宛然掌中劇團、如果兒童劇團、大龍峒金獅團及蘋果劇團等，今年更增添黃俊雄影視布袋戲。