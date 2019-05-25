早期名醫家族古厝大宅院拆除 新地主將開闢停車場

2019-05-25 07:59 聯合報 記者 聯合報 記者 謝恩得 ╱即時報導



嘉義縣新港鄉鬧區日前約有百年的古厝大宅院拆除， 引起民眾注目，原來是台灣光復後宅心仁厚的知名醫師洪宗光家族舊宅，由於家族後代眾多且分散海內外，在產權還容易處理時賣掉，買主之一也是熱心公益的醫生。洪宗光當年行醫的明仁堂診所還矗立在街上，其古厝宅院拆除後將規畫為停車場。

洪宗光出生於日據時期的1923年，醫學院畢業那年台灣光復，他也成為台大醫學系第一屆畢業生，返鄉開設明仁堂診所，不只醫術好，救了許多鄉親的生命，對沒錢的民眾，他更是雪中送炭，默默行善。認識他的鄉親都很感念其仁心仁術，洪宗光返鄉行醫56年，於2003年入圍醫療奉獻獎，當年亦不幸因心臟衰竭病逝。

洪宗光的父親陳陸是老師，母親洪水治是大家族，洪水治的父親洪炳很中意陳陸，將女兒嫁給他，但言明男生第二胎要姓洪。洪宗光是男生的老二，因此跟母姓。

由於子女陸續出生，原有住家太小，洪炳幫他們買下「五間厝起」的大宅院，佔地1分地以上，即使後來鬧區發展迅速，蓋了很多樓房，陳陸家族在鬧區中的大宅院還是很醒目，後代有不少人是醫生。

地方人士說，陳陸家族的後代子孫們都已移居，加上分散在海內外各地，成員愈來愈多，古厝也已老舊破損，子孫們想趁產權好處理時賣掉。