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影/美女總幹事把文旦變時尚 香港搶500萬訂單

2019-05-25 07:38聯合報 記者吳淑玲╱即時報導

台南市麻豆區是知名文旦柚產地，麻豆區農會也出品柚花相關農產品，總幹事孫慈敏上任後，替柚花商品全面換上時尚禮盒包裝，5月初前往香港國際食品展搶攻國際市場，頗有斬獲，預計可拿到四、五百萬元訂單，柚子蔘、梅柚片兒和柚子茶3項產品最受歡迎，今年夏天還推出柚子冰淇淋和柚子清冰，搶攻夏季冰品市場。

孫慈敏5月初帶著新包裝和新產品前往香港參加國際食品展，她表示，香港人注重養生，文旦柚做的柚子蔘，像八仙果一樣有潤喉效果，新產品梅柚片兒加入青梅汁，口味不會過甜，柚皮又有豐富維他命C，酸甜滋味接受度也很高，柚子茶天然，不像韓國柚子茶偏甜，香港消費者也很喜歡。

孫慈敏說，麻豆區農會柚花系列產品，有洗髮精、洗手乳、護膚皂，在市場已建立好口碑，這次全面更換新配方和包裝，不只時尚，且包裝可以分解，對環境更友善，在香港食品展提供消費者試用，得到不錯的評價。

此外天然柚花香氣很受喜愛，價位對香港消費者也很有吸引力 ，當天帶去的展售品都被搶購一空，不少香港廠商有興趣，也留下聯絡方式，目前都持續報價中。

孫慈敏上任後，更加強文旦加工品的開發，食品方面利用非規格品（大果或小果或果皮比較醜）但品質不錯的文旦柚，收購後進行加工，果肉做成柚子茶，果皮做成柚片，今年夏天還推出果肉和果皮加工的柚子冰淇淋和柚子清冰，開拓文旦多元產品，也延長文旦銷售，消費者一年四季都可以嘗到文旦風味。

台南麻豆區農會柚花系列產品換上新包裝，很受歡迎。記者吳淑玲／攝影
台南麻豆區農會柚花系列產品換上新包裝，很受歡迎。記者吳淑玲／攝影
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台南麻豆區農會總幹事孫慈敏展示換上時常新包裝的柚花系列產品禮盒。記者吳淑玲／攝影
台南麻豆區農會總幹事孫慈敏展示換上時常新包裝的柚花系列產品禮盒。記者吳淑玲／攝影
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台南麻豆區農會以文旦果皮加上青梅汁，新研發的「梅柚片兒」常賣到缺貨。記者吳淑玲／...
台南麻豆區農會以文旦果皮加上青梅汁，新研發的「梅柚片兒」常賣到缺貨。記者吳淑玲／攝影
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台南麻豆區農會柚花身體乳淡淡柚花香，很受歡迎。記者吳淑玲／攝影
台南麻豆區農會柚花身體乳淡淡柚花香，很受歡迎。記者吳淑玲／攝影
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香港文旦
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