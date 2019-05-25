影/美女總幹事把文旦變時尚 香港搶500萬訂單

2019-05-25 07:38 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑玲 ╱即時報導



台南市麻豆區是知名文旦柚產地，麻豆區農會也出品柚花相關農產品，總幹事孫慈敏上任後，替柚花商品全面換上時尚禮盒包裝，5月初前往香港國際食品展搶攻國際市場，頗有斬獲，預計可拿到四、五百萬元訂單，柚子蔘、梅柚片兒和柚子茶3項產品最受歡迎，今年夏天還推出柚子冰淇淋和柚子清冰，搶攻夏季冰品市場。

孫慈敏5月初帶著新包裝和新產品前往香港參加國際食品展，她表示，香港人注重養生，文旦柚做的柚子蔘，像八仙果一樣有潤喉效果，新產品梅柚片兒加入青梅汁，口味不會過甜，柚皮又有豐富維他命C，酸甜滋味接受度也很高，柚子茶天然，不像韓國柚子茶偏甜，香港消費者也很喜歡。

孫慈敏說，麻豆區農會柚花系列產品，有洗髮精、洗手乳、護膚皂，在市場已建立好口碑，這次全面更換新配方和包裝，不只時尚，且包裝可以分解，對環境更友善，在香港食品展提供消費者試用，得到不錯的評價。

此外天然柚花香氣很受喜愛，價位對香港消費者也很有吸引力 ，當天帶去的展售品都被搶購一空，不少香港廠商有興趣，也留下聯絡方式，目前都持續報價中。