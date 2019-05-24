非讀BOOK深耕在地閱讀 台南左鎮種下書香種子

2019-05-24 20:18 聯合報 記者 聯合報 記者 周宗禎 ╱即時報導



台南市立圖書館今天在台南左鎮化石園區舉辦「非讀Book臺南愛讀冊─種下書香種子」活動，副市長許育典代表市長黃偉哲，分享從小使用圖書館的愉快經驗，鼓勵學童多加利用圖書館資源，也期待閱讀的書香種子一代傳一代。

許育典還為學童導讀文化局出版的繪本《會說故事的石頭》，以誇張的語調，述說化石園區的故事，導讀結束後，將導讀繪本贈送給參與活動的學校。

許育典說，小時候因為家境非常貧困，他還要工作根本沒有錢買書，有空就經常到安平區圖書館免費看書，現在的小朋友都很幸運，每所學校都有圖書館，有許多好書，大家要珍惜。

台南市立圖書館為推廣「非讀Book臺南愛讀冊電視讀書會」至全市國小，及關照學童閱讀教育，每年世界書香日前後至各區辦理「種下書香種子活動」，贈書給一年級學童，象徵將閱讀的種子播種至學童心中，也鼓勵學童從小培養閱讀習慣。

今年活動配合台南左鎮化石園區開幕，將場地移師至左鎮辦理，邀請善化區、安定區、大內區、山上區、新市區、新化區及左鎮區等19所國小的一年級約420名學童，一起欣賞光榮國小絃樂團的音樂舞蹈表演、五年級學生陳君溦與家人合演的親子故事劇《我變成一隻噴火龍》以及參觀化石園區，並挑選一本屬於自己的好書。

學童最期待的選書活動在雨豆樹廣場進行，現場準備1000多本優質兒童書，讓參加活動的學童自由挑選，有許多學童在選完書後，就在現場閱讀。陳同學開心的說，這些書的內容都好有趣，回到學校後，要分享給其它同學。

這次活動安排化石園區志工為學童導覽解說各展館，讓參與活動的學童可以直接觀察化石，帶領學童從書本的平面世界，進入五感體驗，拓展書本與知識間的連結。期能透過活動，在每位與會的小小閱讀種子心中，種下一顆「閱讀、樂讀、會讀」的大臺南閱讀希望種子。

副市長許育典、文化局副局長周雅菁、左鎮區長李燿州、光榮國小校長蔡坤良、左鎮國小校長李智賢、口埤國小校長王朝賜、正新國小校長嚴詠智、南安國小校長曹麗優等到場共襄盛舉。