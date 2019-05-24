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嘉市輔具補助不親民 黃思婷要求改進市府允諾

2019-05-24 19:55聯合報 記者姜宜菁╱即時報導

嘉義市議會今天召開定期會，嘉義市議員黃思婷與嘉義市社會處長張元厚探討現行嘉義市政府針對低收和中低收入戶的輔具補助流程，黃指出，嘉義市府現行制度需弱勢家庭先全額付費購買輔具不親民，部分縣市已實施由特約廠商代墊，希望市府檢討實施辦法，讓社會福利政策更接地氣。

社會處長張元厚表示，衛服部今年4月8日召開會議，與各縣市政府承辦人員討論輔具核銷問題，要求各縣市政府修正作業要點；嘉義市目前有30多家店販售輔具，嘉義市府近日將召集廠商座談，最快7月底也將跟進，由特約廠商先行代墊，屆時將開記者會說明辦法。

黃思婷指出，嘉義市現行制度，當事人需要到輔具中心做評估，然後到輔具店購買商品，廠商收錢後給予單據，當事人再拿著單據到社會處請補助，但對於弱勢家庭而言，必須先付出全額，事後才能領到補助，可是新北市府讓弱勢家庭僅需付自付額可立即享用此福利，直接由廠商代墊補助款。

黃詩婷說，許多縣市身障輔具補助及長照輔具補助已陸續採取特約廠商代墊，嘉義市府的做法讓弱勢家庭往往會因為經濟問題，而無法享用到社福德政，建議市府應採取相關措施，讓嘉義市民能夠真正感受到市府照顧失能老人及身障者的決心，才真正符合友善城市。

嘉義市議員黃思婷今天與嘉義市社會處長張元厚探討嘉義市府補助輔助制度不親民，市府允...
嘉義市議員黃思婷今天與嘉義市社會處長張元厚探討嘉義市府補助輔助制度不親民，市府允諾改善。記者姜宜菁／攝影
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