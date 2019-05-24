勤學孝順的苦學生考上好大學 扶輪社長伸援手包辦學費

2019-05-24 17:24 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡維斌 ╱即時報導



北港高中學生陳力嘉家境困苦，從國小就打工和行動不便的的父親相依為命，勤學又孝順的他，透過繁星考取中央大學資訊電機學院學士班，師生為他欣悅，只是面對未來大學沈重的學費負擔，他甚為憂心，北港扶輪社長張篤恭伸出援手，資助他每學期2萬元，讓他安心完成學業，今天在四校聯合招生博覽會捐贈學費，讓更多學生分享5月溫馨。

北港高中學生陳力嘉是列冊低收家庭，母親自小就不在身邊，父親行動不便長期沒有工作，孝順又獨立的他，從小5就會打工賺錢，功課之餘還照護相依為命的父親，並料理家務三餐，鄰居街坊都稱讚他的孝行。

勤學向上的陳力嘉不負眾望考上中央大學，考上理想大學，他一則喜一則憂，憂心未來龐大學費和生活費，對他是沈重負擔，校長傅國樑透過網路和學校資源為他籌款。

北港扶輪社長張篤恭得知後，今天慷慨捐贈助學金，每學期2萬元，一直到陳力嘉大學畢業，今天捐贈儀式，勉勵陳力嘉未來專心讀書，不用再煩惱打工賺錢影響課業。同時弘揚食品公司董事長謝奇峰也同意讓陳力嘉利用暑假到其公司上班，賺取學費。

張篤恭說，資助認真向上的孩子，等於為培養國家人才，期盼陳力嘉完成學業後，能學有所成，改善家庭回饋社會，未來有能力幫助和自己遭遇一樣的孩子。

由於國中會考剛結束，北港高中、北港農工、文生高中、巨人高中四所高中，今天也在北港高中舉辦「四校聯合招生博覽會」，依各校科別及辦學特色設攤，讓北港區各國中學生進行創意闖關，樂趣無窮，但以讓北港區國中生了解在地高中的特色，儘量留在家鄉就讀，減少學生外流。