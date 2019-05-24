天熱吃冰樂！蒜頭糖廠蔗埕冰樂園蒜糖KU市集明天登場
嘉義縣政府為活化六腳鄉蒜頭糖廠東倉庫群空間，以「冰」為主題元素，用不同機能、主題活動與服務，結合糖廠建物糖冰文化、趣味互動科技設施，打造「蔗埕冰樂園」，明天上午10點到下午4點，在蒜頭糖廠舉辦蒜糖KU市集，規劃冰品涼食、在地物產、職人手作、科技探險、冰趣體驗等五大主題。
蒜糖KU市集，以攤商結構體現蔗埕冰樂園未來場館規劃，讓參加民眾了解蔗埕冰樂園樣貌，舉辦多種冰創體驗，運用涼感史萊姆塑粒進行拼貼創作、使用天然精油，製作涼感噴霧等冰趣體驗，邀請民雄自造教育及科技中心帶來mbot機器人，提供民眾體驗與競賽，活動內容精彩。
去年10月起，蔗埕冰樂園辦理多場好玩、好吃、好冰涼的體驗活動，開發周邊社區景點串遊，帶領民眾深入了解嘉義縣在地社區文化，串聯蒜糖生活圈。
透過「冰」意象與「玩」創新策略，規劃愛嘉冰、冰創生活館、熱情小吃館、特展館、冰創基地等場域，透過經營、輔導、行銷落實，將嘉義在地特色產業、創意商品、創新產業人才等群聚促進升級，打造在地產業觀光交流平台與亮點。相關資訊可上「蔗埕冰樂園-嘉義縣蒜頭糖廠」臉書粉絲團，隨時掌握第一手消息，追蹤更多好玩、好康活動內容。
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