台18線阿里山鄉路段連日搶修 今起恢復夜間通車

2019-05-24 16:30 聯合報 記者 聯合報 記者 謝恩得 ╱即時報導



嘉義縣阿里山鄉台18線公路78.3公里處坍方災害，公路總局和現場工程人員連日搶修，目前已完成邊坡防護網及夜間照明設備，災害路段兩端有全時保全以應突發狀況，今天起恢復夜間通行。

公路總局請民眾先作好行程規劃與應變措施，多利用公路總局省道即時路況系統（http://168.thb.gov.tw）、幸福公路APP並隨時注意收聽廣播訊息。