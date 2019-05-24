影／三爺溪整治動土 可防止兩千人命10億財產損失

2019-05-24 16:28 聯合報 記者 聯合報 記者 周宗禎 ╱即時報導



台南市三爺溪中下游整治工程今天動土， 投入超過77億元整治，莫拉克颱風後水利署已經陸續編列到今年100多億，強調98年莫拉克颱風台南淹水達55000公頃， 經過年年整治去年823水災較量更大但淹水區裡經降到1萬公頃，預計3期在114年完成可減少淹水面積約20公頃、保護至少2000名人民生命安全、減少10億元以上財產損失。

台南市政府表示，水利署投入31.55億元，分三期計畫由第六河川局執行在114年汛期前全段完成，目前第一期「三爺溪中下游治理工程（萬代橋至後壁厝排水口）一、二工區併辦土石標售」動工。

上午動土請來水利署總工程司陳肇成、市長黃偉哲及地方民意代表見證。黃偉哲說，河川整治沒有最好只有更好，就算有台北新北的經費工程標準，新北還是淹水，只能盡量做好，如期如質越早完工越好，民眾財產權會越早獲得保障。

黃偉哲期待，中央與地方充分合作，持續推動改善三爺溪沿線淹水問題，讓仁德人口密集地區與兩旁工業區，可以免除淹水噩夢，促進地方發展。

第六河川局局長邱忠川表示，三爺溪中下游整治花費大筆經費，到底有沒有效？他說，經過連年排水整治，以莫拉克颱風水患和去年823水患淹水面積來比較，確認確實有效。

水利署總工程司陳肇成指出，選擇仁德這一段先開工，是因為這一溪段兩側人口密集、工業區發展， 發生水患災害會特別嚴重。

三爺溪是二仁溪重要支流，流經台南市永康、仁德等人口密集地區，下游段及部分排水支線因受迴水影響，且上游段幹線排水路通水斷面不足，導致地勢低窪地區每逢暴雨時期，即會因出口處之外水位暴漲而出現外水倒灌、內水無法排除，因而造成局部地區淹水，亟需辦理整治。

黃偉哲表示，對於萬代橋這個部分的工程整治，在台南市民心中是充滿期待的。但黃市長強調，治水工作沒有最好，只有更好，在有限的資源下，盡量做好保障民眾生命財產安全的工作，過去老想要人定勝天，但是人的力量及工程的力量都有極限。尤其現在氣候變遷很難想像，未來雨量會不會隨著氣候暖化而更大都難以預測，只能用有限的經費來把這個工程盡量做好，希望這次的工程能夠如期如質、最好還可以提前完工，讓仁德地區的民眾或是商家免再受到淹水之苦。