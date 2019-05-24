環球科大18位身心障礙生 騎乘手搖車環雲林

2019-05-24 15:44 聯合報 記者 聯合報 記者 李京昇 ╱即時報導



環球科技大學學生事務處今天舉辦「手run雲林、環愛騎跡生命體驗暨社區關懷」活動，由18名身心障礙學生分別騎乘手搖車與自行車，環繞雲林縣境，讓他們挑戰自我也認識雲林沿途風光。

環球科大觀光與生態旅遊系師生的領騎下，以生命挑戰及連結社區社福機構關懷活動為出發，帶領身心障礙學生深入雲林自我挑戰，體驗人文、關懷社會。