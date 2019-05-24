環球科大18位身心障礙生 騎乘手搖車環雲林

相關新聞
李鴻源談治水救嘉義 挖滯洪池打造亞洲退休天堂2019-05-24 13:19
重賞有效！麥寮生育補助增至3萬 整年預算5個月領光2019-05-24 13:39
薪傳鄭子太極拳總會推動教練五級制 開辦教練研習營2019-05-24 15:02
橡皮艇改造Q版龍舟載獨老 泳池龍舟賽海巡華山攜手送愛2019-05-24 15:01
台灣第一部「休旅車」 重現百年前傳教史2019-05-24 14:20
斗六市公所加碼補助 青食堂每人一餐多20元2019-05-24 14:17
嘉市口腔保健潔牙觀摩 黃敏惠力推國小學童口腔保健2019-05-24 12:33
台水斥資6千多萬更新管線 台南佳里6區用水更安心2019-05-24 10:31
嘉義縣仲埔教養院創辦人 心肌梗塞過世享年66歲2019-05-24 09:53
影／台灣第一代休旅車 古早牛車上「探更寮」可過夜2019-05-24 09:00
市區車位難求 南市爭停車場經費2019-05-23 23:30
國防部取消補助 斗六十三里不滿2019-05-23 23:24
代購祭品 太保市公所：若質疑就暫停2019-05-23 23:21
嘉市課輔班 弱勢不知免費2019-05-23 23:06
嘉市弱勢族群參與照顧班人數低 議員：被迫選擇安親班2019-05-23 20:30
等了10多年又被取消！斗六十三里敦親捐助國防部喊卡2019-05-23 20:19
北港溪魅力河川公園將完工 營建署再加碼城鎮之心2019-05-23 19:13
暴雨台糖岸內養豬場廢水溢流 環保局重罰居民要抗爭2019-05-23 17:16
雲林縣長張麗善拜會林佳龍 盼高鐵雲林站增班2019-05-23 15:59
打開台南公園設計評選員名單 景觀建築師傻眼2019-05-23 15:14
翁章梁為龍舟賽點睛開光 端節比賽蚵仔粥呷免驚2019-05-23 13:56
台南新農人破千人 新增銷售點周周可直購2019-05-23 13:55
照護員也可宅配到府！弘道首創到宅服務老人耆樂居學堂2019-05-23 12:14
暖冬造成影響花況 台南阿勃勒盛開花海這裡有2019-05-23 12:12
影／翻耕補助救稻熱病？嘉縣議員：蔡政府頭殼壞去！2019-05-23 11:41
雲林龍舟賽6月1日登場 最高獎金3萬元2019-05-23 11:35
不說不知道！這些熱門飲料店都來自台南？在地人自豪：蟻人之都2019-05-12 20:00
全國春季蘭花大展百花爭艷 近千朵流蘇石斛蘭怒放2019-03-15 13:26
熱門文章
宜蘭縣長林姿妙議會備詢麥克風沒關 碎念「嘜擱害我」爆全場2019-05-23 22:14
聯晚之眼／高雄該不該蓋新機場？航空業者不同調2019-05-24 12:03
好奇寶寶！馬英九參拜小琉球王爺廟 眼睛不斷向上飄2019-05-23 18:50
200年古厝現勘前突遭拆除 文化局：暫定古蹟貫徹公權力2019-05-23 20:45
高雄稻田災情慘重 韓喊話：盼補助每公頃10萬耕鋤費2019-05-23 17:30
聯晚之眼／學者：小港機場擴建難 國內航廈可先替代2019-05-24 12:09
台灣獼猴大鬧基隆市區 衝過馬路躲入暗巷後消失2019-05-24 13:00
彰化議員籲長青卡增加功能性 溪頭路線熱門應加開班次2019-05-23 21:26
公廁成景點？金門列車廁所超萌 成打卡熱點2019-05-24 07:57
影／為雪隧解塞 宜蘭想在濱海公路上蓋高架道接新北2019-05-24 11:59
被女議員勸多讀書 林姿妙：王永慶小學畢業事業做得好2019-05-24 12:54
台鐵內壢後站沒廁所 議員會勘被擺道…桃交通局道歉2019-05-24 10:47
贈瓦斯爐控制器助獨老 會場邊炊事不慎火警成活教材2019-05-23 17:12
議員批基隆信三路「爛路王」 巿府：工程流標8次2019-05-24 10:33
影／梅子逢暖冬大減產剩兩成 南投青脆梅上市2019-05-23 19:24
主政者要有「誠信」！議員質疑林姿妙有無說「讀冊免錢」2019-05-23 16:13
李鴻源談治水救嘉義 挖滯洪池打造亞洲退休天堂2019-05-24 13:19
台中家家戶戶收到生廚餘桶 議員批「都拿來裝垃圾」2019-05-24 14:28
敬老卡福利 彰化想加碼 中投限縮2019-05-23 23:21
聯晚之眼／彌陀徵地難 交通部：持續發展小港機場為宜2019-05-24 12:03
青年一期公宅招租完成抽籤 中籤率僅5.5%2019-05-23 16:51
等了10多年又被取消！斗六十三里敦親捐助國防部喊卡2019-05-23 20:19
台東夏雪芒果夯惹宵小覬覦 果農拉布條懸賞5萬抓賊2019-05-24 09:54
酸國民黨用黨產付敬老金 議員反批柯文哲亂花錢2019-05-23 16:42
嘉市弱勢族群參與照顧班人數低 議員：被迫選擇安親班2019-05-23 20:30
谷關往返梨山 865延駛台中車站？中市府：滾動檢討2019-05-23 23:58
太平山鳩之澤步道通了 志工手作打造「櫻木花道」2019-05-24 07:58
用海藻種的！小琉球芒果冰特殊香氣 收服馬前總統味蕾2019-05-23 22:35
聯晚之眼／小港機場3年內達極限 高巿交通局：需新機場2019-05-24 12:33
公園蓋停車場社福館恐減綠地？ 莊敬里長籲勿聽信謠言2019-05-23 16:58
中女中變「水世界」 光電板惹禍？2019-05-23 23:53
暴雨台糖岸內養豬場廢水溢流 環保局重罰居民要抗爭2019-05-23 17:16
北港溪魅力河川公園將完工 營建署再加碼城鎮之心2019-05-23 19:13
台水斥資6千多萬更新管線 台南佳里6區用水更安心2019-05-24 10:31
活化中興新村 林明溱寄望郭台銘當選總統2019-05-23 18:06
避免麻疹疫情擴散 桃市補助20至38歲保母免費打疫苗2019-05-23 17:18
黃永南辭世前預留千萬照顧家鄉子弟 客委會頒發褒揚狀2019-05-24 13:25
「賽格威」又來了！ 屏東縣運首度移到春天舉行2019-05-24 15:27
聯晚之眼／高雄新機場 學者：先釐清定位避免投資浪費2019-05-24 12:38
基隆抽郵輪蜜月 同婚她們搶到了2019-05-23 23:36
留言