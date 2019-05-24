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大觀音亭暨祀典興濟宮成立府城觀興文藝基金會 今揭牌

2019-05-24 15:28聯合報 記者周宗禎╱即時報導

寺廟是民眾祭拜祈福宗教場所，也肩負弘揚宗教教化功能、提升民眾心靈。財團法人臺南市臺疆祖廟大觀音亭暨祀典興濟宮是少數設立文教組宮廟，推動宗教文藝教化，董監事會決議擴大規模成立「府城觀興文化藝術基金會」，今天揭牌，市長黃偉哲、議長郭信良到場肯定推動成效。

廟方表示，文教工作投入的時間和金錢龐大，卻可能無法短期看到成果，因此多數宗教單位很少將金錢和人力挹注於文教區塊，但董事長吳漢清、副董事長侯明福帶領董監事會近10年來，除了維持傳統寺廟祭典科儀活動，更將很多心血放在文教業務推廣上。

廟方指出，10年來一直發行「觀興季刊」，至今已發行行至33期，每年定期舉辦講座與研習課程，更與國立成功大學、金門大學連續合辦七屆國際學術研討會、發表論文集結成冊送審，已接連4年榮獲臺灣文獻館非使用政府預算補助學術論文第一名殊榮。

宮廟宗教文化方面因興濟宮主神保生大帝是醫神，廟內目前還設有藥籤，雖然現今醫學科技進步發達，仍有信眾前來乞求藥籤，卻時有被人誤會是迷信，中醫博士高國欽是保生大帝信徒，特別針對保生大帝藥籤，以現今中醫學理和結合實務經驗撰寫出「祀典興濟宮保生大帝藥籤詮解」，目前已成為很多中醫師和醫學系收藏用書。

廟方表示，為了擴大文教業務，並希望借重更多專家學者的助力，共同發揚宗教文教業務，於是成立了「府城觀興文化藝術基金會」，亭宮副董事長侯明福國中校長退休，之後再繼續修研取得輔仁大學宗教碩士，被推選為基金會會長、國中校長退休的吳福春先生為執行長，亭宮董事長吳漢清、曾任市府社會局副局長的鄭明智、銀行界主管退休的廖光得和許忠欽先生被推選為理事，另外延聘金門大學人文社會學院院長陳益源教授、中山醫學大學林培雅教授、高國欽醫師，宗教界領袖李游坤道長、邱進錄主委，共11人擔任基金會理事，期盼未來為宗教文化藝術奉獻更多心力，作出更大貢獻，繳出更亮麗的成績單。

大觀音亭暨祀典興濟宮成立府城觀興文藝基金會揭牌，市長黃偉哲到場。圖/廟方提供
大觀音亭暨祀典興濟宮成立府城觀興文藝基金會揭牌，市長黃偉哲到場。圖/廟方提供
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大觀音亭暨祀典興濟宮成立府城觀興文藝基金會，今揭牌。圖/廟方提供
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大觀音亭暨祀典興濟宮成立府城觀興文藝基金會，今揭牌。圖/廟方提供
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