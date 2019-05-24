橡皮艇改造Q版龍舟載獨老 泳池龍舟賽海巡華山攜手送愛

2019-05-24 15:01 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



端午節將近，海巡署中部分署第四岸巡隊與華山基金會，今天上午在嘉義縣鹿草鄉焚化廠室內游泳池，舉辦「端午動起來、齊心龍舟趣」龍舟趣味比賽，海巡使用橡皮艇改造成Q版龍舟，載華山扶助獨居老人，穿救生衣體驗下水划龍舟比賽樂趣、緊張刺激，長輩們笑開懷，直呼「好好玩、好緊張喔!」

為鼓勵長輩走出家門，透過與人群互動，促進長輩身心健康，提前感受端節歡樂氣氛，第四岸巡隊副中隊長張家銘少校帶領全隊弟兄參加，以救難橡皮艇改裝成Q版龍舟，橡皮艇上裝龍頭造型，讓長輩拿槳，海巡弟兄先為長輩穿好救生衣，再護送他們下水划橡皮艇龍舟。

長輩坐在橡皮艇龍舟上，海巡弟兄及華山志工坐在後方及身旁護送，部分隊員穿救生衣，下水在橡皮艇龍舟後方護衛，隨著橡皮艇龍舟划向前，部分海巡弟兄及華山志工，站在游池兩旁當啦拉隊，大喊加油，剛開始，長輩臉露緊張害怕神情，隨著橡皮艇龍舟下水前進，臉露笑容，體驗水中划龍舟緊張刺激。