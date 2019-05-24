重賞有效！麥寮生育補助增至3萬 整年預算5個月領光

2019-05-24 13:39 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡維斌 ╱即時報導



除調高生育津貼，麥寮鄉更著手全面改善幼兒公托環境和福利，鼓勵鄉民生產。記者蔡維斌／攝影 分享 facebook 少子化嚴重，各縣市力拚生育率，雲林縣麥寮鄉今年元旦起將生育津貼一口氣從1萬元提高到3萬元，居全國鄉鎮市之冠，高額津貼一推出，到本月22日就有多達167個新生兒申領，全年度共5百多萬元的預算，不到5個月就全被領光，「重賞有效！」鄉長蔡長昆除獲代表會同意增列預算，今天並邀申領家長同喜同賀並宣導踴躍生育、踴躍領獎金。

鄉長蔡長昆今天親自在公所對所有來洽公的鄉民散發傳單，鼓勵大家多多生產報國，並宣告這項好消息。他說，麥寮鄉今年元月到5月22日止有多達167個新生兒申請生育津貼，每胎3萬元共發出501萬元。

蔡長昆說，除了縣府的生育津貼，麥寮鄉生育津貼幾年來每位新生兒1萬元，原本就是雲林縣最高，他參選鄉長，提出1人提高到3萬元的競選政見，去年獲代表會通過約5百萬元預算，今年元旦起就開始實施新的生育補助政策。

沒想到申領的人數大增，不到4個月內就把整年度的預算領光光，蔡鄉長再向代表會提出緊急追加減預算案，也再獲通過，蔡鄉長說，新政策既已上路，不能食言，所以最近再增列預算，並把幾位沒領到的鄉民趕緊補上，他請大家放心踴躍生育，安心領津貼。

今天許多來洽公的阿公阿嬤將這項利多消息帶回去，說要鼓勵兒孫多生。76歲的鄉民許老潭說，3萬元雖無法支應孫子的學費，尤其鄉下人生活都不容易，養小孩更困難，光尿布開銷就很驚人，不過麥寮能有全國最高的津貼，他還是會鼓勵後代多子多孫多福氣。

去年才生產的洪小姐，只領1萬元，因今年津貼提高到3萬元外加縣府的1萬5000元共可領到4萬5000元，被問到會不會想再生？她說「會考慮」。

社會課長方彥博說，凡新生兒父母或任一方設籍於麥寮滿1年以上，且新生兒出生戶籍登記於麥寮者，即可辦理津貼。該鄉平均每年有450個新生兒，今年元月到5月22日止，共有167位新生兒、發放了501萬生育津貼，其中4月份最多，有42個新生兒。